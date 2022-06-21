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【煤炭股】煤炭股向上、神華升近3%　中焦協堅持虧損不生產、沒有利潤不銷售原則

股市 12:09 2022/06/21

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【煤炭股】煤炭股向上、神華升近3%　中焦協堅持虧損不生產、沒有利潤不銷售原則

中焦協市場委員會昨日與會企業一致同意，堅持虧損不生產、沒有利潤不銷售的原則，全面限產，暫停煤炭採購。煤炭股向上，中國神華  （01088）  升2.7%，兗礦能源  （01171）  升1.9%，中煤能源  （01898） 升1.9%，首鋼資源  （00639）  升6.2%。

中焦協市場委員會昨以視頻方式召開6月市場分析會，山西、河北、內蒙古、山東、江蘇、陝西、江西、貴州等地的主要焦化企業參加了會議。與會企業一致同意，堅持虧損不生產，沒有利潤不銷售的原則，全面限產，暫停煤炭採購。

另外，會議同意傾斜發貨，將有限資源供給信譽較好的客戶；堅守預收款政策不動搖。當前經濟正處於疫情后的恢復中，各項政策在加快落地。在當前鋼材市場低迷狀態下焦炭依然供不應求，後期經濟恢復合理增速，焦炭供需緊張狀況將會進一步加劇。委員會呼籲煤炭、鋼鐵和焦化企業要相互照應，共度當前艱難時期，迎接市場繁榮的到來。

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首鋼資源（00639） 中煤能源（滬：601898） 兗礦能源（01171） 中國神華（滬：601088） 港股 煤炭股

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