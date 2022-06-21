【Tesla】 Tesla遭前僱員起訴 指控大規模裁員屬違法

據《路透社》報道，美國電動車生產商特斯拉 ( Tesla ) （美：TSLA ）的前僱員對其前公司提出了訴訟，指控其因沒有提前通知而進行了大規模裁員違反了聯邦法律。

訴訟由2名分別於 6 月 10 日和 6 月 15 日被解僱的 John Lynch 和 Daxton Hartsfield 於周日（ 19日 ）在德克薩斯州提起，而根據訴訟，內華達州的工廠有 500 多名員工被解僱，現時他們正在為美國各地所有的前 Tesla員工在 5 或 6 月沒有事先通知的情況下被解僱，而尋求集體訴訟，要求在 60 天的通知期內獲得薪酬和福利。

訴訟指，員工聲稱該公司未能遵守關於大規模裁員的聯邦法律，而該法律要求根據《勞工調適及再訓練法案》（ WARN ）規定需給予 60 天的通知期，但Tesla只是簡單地通知員工，然後對於他們的解僱便立即生效。

現時Tesla 沒有對裁員人數發表評論，也沒有立即回應有關訴訟。

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責任編輯：關海儀