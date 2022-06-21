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馬斯克仔仔申請改名改性別 想同爸爸脫離關係

環球社會熱點 12:15 2022/06/21

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全球首富馬斯克與前妻育有一對雙胞胎兒子，其中一名兒子Xavier被揭早前向法院申請改名及更改性別為女性。法院文件更顯示，Xavier不希望與自己的親生父親有任何形式的關係。

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馬斯克（Elon Musk）2000年與首任妻子、加拿大作家Justine Wilson結婚，兩人婚姻持續8年。Justine更生下6名孩子，其中一對雙胞胎兒子Xavier及Griffin現年18歲。

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外媒報道，Xavier今年4月入稟美國加州法院申請放棄父親的姓氏Musk而是跟母親姓氏，改名為Vivian Jenna Wilson。

C朗生日雙大禮 IG破4億粉絲兼收79萬豪車 【下一頁】

Xavier於文件指出，自己是因為性別認同問題、不想與親生父親生活、不想再以任何方式、形態或形式與親生父親有關係。

跨性別人士權益近年受社會關注，跨性別人士也希望其他人可用適合的代名詞（pronouns）來稱呼自己。而馬斯克過往曾發言抨擊代名詞文化，被質疑抨擊跨性別人士及多元文化，但未知Xavier改名與爸爸馬斯克割席是否與此事有關。

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責任編輯：鄭錦玲

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