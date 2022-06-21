C朗渡假帶愛車出遊 1600萬超跑竟被保鑣撞毀

英超球會曼聯球星C朗拿度熱愛跑車，外媒報道指，C朗一部價值170萬英鎊（1,639萬港元）的布加迪跑車周一（20日）在西班牙馬略卡島撞毀，司機安然無恙。據悉，司機是C朗的保鑣，已對事故承擔所有責任。

C朗生日雙大禮 IG破4億粉絲兼收79萬豪車 【下一頁】

C朗（Cristiano Ronaldo） 上周二（14日）與女友及5名子女飛往西班牙馬略卡島（Majorca）渡假，並入住每晚價值1萬英鎊（9.54萬港元）的私人海濱別墅，享受暑假家庭樂。

熱愛跑車的C朗不忘帶兩部愛車陪他出遊，包括價值170萬英鎊（1,639萬港元）的布加迪（Bugatti）超跑，以及平治（Mercedes-Benz）跑車，但卻發生事故。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

C朗葡萄牙巨資建豪宅 準備返家鄉退休生活 【下一頁】

外媒引述馬略卡島警方指，C朗的布加迪超跑周一早上11點失事撞牆，車頭損毀，事件中無人受傷。據悉，司機是C朗的保鑣，警方到場後他已離去，遺下其他工作人員協助警方調查。司機已簽署事故報告，願意承擔所有責任，包括賠償設施復修費用。警方正分析意外原因，尚未公布詳情。

據悉，C朗當時正為12歲大仔慶祝生日，對意外毫不知情。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明