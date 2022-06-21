【能源危機】歐洲多國面臨天然氣荒 或考慮轉向煤炭

據《路透社》報道，歐洲各國的天然氣買家開始四處尋找替代燃料供應，並可能燃燒更多的煤炭，以應對來自俄羅斯天然氣流量的減少，避免在冬季受到能源危機的威脅。

荷蘭政府周一（ 20日 ）表示，將取消燃煤電廠的生產上限，並將啟動能源危機計劃的第一階段，而由於俄羅斯天然氣供應不穩，丹麥也啟動了緊急天然氣計劃的第一步。

荷蘭能源部長Rob Jetten同日也宣布將取消荷蘭燃煤電廠的生產上限，以保存天然氣，而當地政府還啟動了能源危機計劃的預警階段。

而意大利的天然氣技術委員會預計將於周二（22日）開會，並表示若俄羅斯繼續限制供應，本周可能會宣布提高天然氣警戒狀態。

德國經濟部表示，如果天然氣供應達到臨界水平，恢復燃煤電廠的產能可能會達到 10 吉瓦（GW )，而一項關於此舉的法案將於 7 月 8 日提交給國會上議院。

德國最大的電力生產商萊茵集團（RWE）的行政總裁 Markus Krebber 表示，電價可能需要三到五年才能回落到較低水平，而其於周一表示，若需要的話，它可以延長三個 300 兆瓦 (MW) 褐煤發電廠的運營。

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責任編輯：關海儀