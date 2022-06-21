【香水商機】香水工作坊生意額月增1倍　後疫時代吸客有何招數？

▲ 香水工作坊可以成為婚宴回禮的禮物。（郭浩欣攝）

疫情期間不少工作坊改以線上進行，Perfume Talk創辦人鄺振良（Ryan）認為，製作香水需要嗅到不同的香氣，面對面授課才能讓客人有更好的體驗。

故他稱，第5波疫情期間沒有開設綫上課程，並指出，疫情緩和後，客人陸續報名，生意額按月增長1倍，尤以年輕情侶客最多，人均消費400至500元。

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GLAMMI創辦人李偉娟也認同，由於製作香水須脫口罩感受香氣，第5波疫情時生意受影響，疫情放緩之後，工作坊的客人數目明顯回升，升幅約30%。

限聚令影響大 復常婚宴生意增5至6成

惟Perfume Talk鄺振良強調，生意一直受限聚令影響，皆因其公司設有婚禮回禮服務，服務人員會到婚宴現場讓賓客揀選自己的香水。但疫下婚禮延期或取消，新人在籌備婚禮時亦要考慮很多因素，確認預定都較為謹慎，影響生意。隨着第5波疫情放緩，他指現時婚宴回禮生意按月增長5至6成。

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疫下救亡 自製香水套裝

事實上，疫情發展難以估計，企業惟有增加創新服務應對，彌補生意損失。鄺振良稱，新增客人訂製服務，例如生日香水，可讓客人自選圖案，印製在香水瓶身，再速遞給客人。

李偉娟也表示，疫下推出了多項措施救亡。如在疫情最嚴峻時，讓客人可在家自製香水的套裝最暢銷，升幅近50%；雖然疫情緩和後，工作坊的參加人數明顯增加，但天氣炎熱，客人不想離開家中，自製手工香水套裝仍然熱賣。

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記者：馬意文