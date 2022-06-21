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【大行報告】大和調整內地科網股推薦名單　首選美團、騰訊跌至第四位（附目標價）

股市 11:33 2022/06/21

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【大行報告】大和調整內地科網股推薦名單　首選美團、騰訊跌至第四位

大和發表研究報告表示，市場在5月中旬對科網股開始回暖，重申對板塊「正面」看法，並將新推薦股份次序調整為美團 （03690） 、拼多多（美：PDD）、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700）

大和表示，消費者信心在6月恢復，而5月線上零售表現較市場擔憂為好，其銷售回復正增長並按年升7%，預料垂直電商企業可受惠資金流入，尤其是投資者持貨水平較低的股份。

該行又指，又如線上雜貨等的副業務料將於今、明年保持快速增長，而且由各公司首季業績看來，社區團購業務等新業務虧損收窄。另一方面，該行表示，本地服務業務亦似乎在經濟重啟之後，錄雙位數字增長，大和預期美團次季外賣業務收入按年升10%。

另外，內地6月初已有60款新遊戲版號獲批，因此，大和認為遊戲恢復審批亦減輕市場相關憂慮。

大和重新整理推薦股份名單，由過去的騰訊、網易 （09999） 、美團、百度 （09888） ，調整至美團、拼多多、阿里巴巴、騰訊。該行又呼籲增持本地服務及電商領域公司，將於短期直接受惠於經濟重啟概念，料下半年收入大增或錄得盈利。

大和最新推薦科網股份名單 目標價 評級
美團 285元 買入
拼多多 85美元 買入
阿里巴巴 145元 買入
騰訊 480元 買入

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編輯：姚卓然

美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 目標價 港股 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD） 大行報告

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