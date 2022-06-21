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【創業兵團】九型人格香水及親子工作坊　香薰治療師生意按月增2倍

商業 15:00 2022/06/21

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疫下要消磨時間，港人較常參與手作工作坊，不少人瞄準這機會，憑一門手藝創業。主打天然手作工作坊的Happy Cara創辦人梅靜瑤（Cara）表示，平時喜歡製作一些小物件，送給朋友。經他們介紹下，發現香港人追求天然和對身心有益的物品，便將興趣發展為事業，設計和教授手作工作坊。

本身為IFA香薰治療師的梅靜瑤，按客人個性設計獨特的香氣，透過香氣協助客人改善情緒。她稱，過去在香水行業工作，但前一段時間身體出現問題，便辭職休息。

【香水商機】香水工作坊生意額月增1倍　後疫時代吸客有何招數？

創業須精打細算　需要時租共享空間
為紓緩和放鬆心情，研究用料天然的香薰治療。雖然只是以自娛和自用的方式製作，但也送予親朋好友，直至今年1月，發現疫下不少人有意參與網上的手作工作坊，加上線上授課成本較低，因而開始這門事業。

創業難，作為小本經營的小店，更要精打細算。Cara指，為了節省租金成本，以流動方式經營，即是客人預約後，才與共享空間預定地方，創業成本因而壓縮至5萬至10萬元。

不過，她續指，基於選用的原材料是天然或可食用的物料，價格會較昂貴，但初期客人較少，要平衡支出和收入。

【中小企融資】星展香港夥GS1 HK　推按需數碼貿易融資服務

後疫時代生意增2倍　親子工作坊暢旺
踏入後疫時代，市民日常生活逐步重回正軌，參加工作坊的客人數目不斷上升，生意按月增長2倍。當中有家長希望與小朋友在假日消磨時間，親子工作坊成為熱門的課程。

企業也開始舉辦不同活動，她經朋友介紹下，為企業設計專屬的主題工作坊，擴展了業務版圖。惟企業客戶的要求較高，預備時間也非常緊湊。

她舉例，曾接下一間企業定單，只有兩星期設計活動，但過程中，客戶希望包裝更貼近其形象，幸而過去曾與包裝設計公司聯繫，能夠趕在限期前完成。

【綫上營銷】網購平台成熱門廣告平台　料2030年印度廣告總額達630億元

記者：馬意文

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