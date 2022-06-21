以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選

以色列一年前組建聯合政府，結束前總理內塔尼亞胡長達12年的統治。以色列政府宣布解散國會，舉行新一輪總統大選，將為以色列3年內第5次大選。内塔尼亞胡有望重新掌權，而以色列外長拉皮德擔任臨時總理，外界料他將成內塔尼亞胡主要競爭對手。

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以色列政府重周一（20日）宣布，將解散國會舉行新一輪大選。以色列總理貝內特（Naftali Bennett）形容，是在困難情況下作出正確選擇，他強調過去一年政府完成很多事情。

根據政府聯盟協議，拉皮德（Yair Lapid）將出任臨時總理直至選出新總理。他表示以色列將在數月內大選，但現時仍需團結，避免黑暗勢力從內部撕裂國家。外界料政府將在未來數日提出解散議會的方案，一旦通過就將確認舉行大選，預料或在10月舉行。

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目前民調顯示內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）支持率領先，他或將重新掌權。内塔尼亞胡所屬的利庫德集團預計會成為最大的單一政黨，但能否獲得議會多數議席優勢，目前仍是未知之數，拉皮德料成他競選時的主要競爭對手。

內塔尼亞胡表示，認為現時局勢已有改變，形容解散國會是數百萬以色列人的好消息。

貝內特內閣來自多個政黨，除了立場皆為反對內塔尼亞胡外，幾乎未有相同之處。貝內特執政聯盟今年初時更失去多數黨地位。外界有意見認為其內閣為一種政治實驗，是以色列首個包含阿拉伯政黨的內閣聯盟。以色列國內兩成人口為巴勒斯坦公民，此前從未加入聯盟。

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責任編輯：李俊儀