【異動股】南南資源爆升17倍「仙股」變「蚊股」、尾市急墜　實際換手率或倍數計、大股東是誰？

▲ 南南資源盈喜後「仙股」變「蚊股」 即市換手率爆升

細價資源股南南資源 （01229） 炒起，南南資源今早高開36%，升幅瞬間擴至兩倍以上。南南資源午後升幅再抽高，高位見1.36元，較昨日收市價0.075元高出17倍。不過，南南資源尾市升幅明顯收窄，反映資金未願持貨過夜，南南資源收市報0.75元，全日升9倍，但不足半小時間從高位吐45%。

南南資源全日成交額達4.4億元、成交股數6.39億股，午後交投明顯增加。

南南資源5月底總發行股數7.65億股，未撇除主要股東持股，南南資源即市成交股數已佔總股本逾8成。

南南資源大股東馮婉筠持有74%實股 生意夥伴曾被凍結資金

以南南資源最新中期報告，大股東馮婉筠持有5.70億股或74.4%，另一主要股東Lev Leviev持有6581萬股。若扣除大股東股份，南南資源實際在市場流通股數或僅約1.3億股，即市實際換手率或近5倍。馮婉筠另外持有可換10億股的可換股債券。

參考以往新聞報道，馮婉筠與徐京華持有的8700萬美元帳戶在香港被凍結。有報道指，馮婉筠為徐京華妻子，亦有報道指二人為生意夥伴，暫未有公開資料顯示二人實際關係。

傳媒當時主要關注徐京華涉貪傳聞，徐京華雖不曾是內地官員，但內地傳媒指，徐京華涉嫌在中國企業出外投資時，「架構數百億美元的商業帝國，坐享安哥拉、幾內亞、尼日利亞等非洲國家大額的石油、鑽石和政府基建工程生意」，而且遭到美國點名制裁。

消息層面，南南資源昨及盈喜，料至3月底年度盈利6600萬元，較前一財年虧損2208萬元改善，主要受惠於新疆煤礦開採及煤炭銷售收益增1.7倍至2.75億元，另外按公平值入帳的金融負債虧損變少逾半至1100萬元。

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