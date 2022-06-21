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【海底撈】5月翻枱率恢復環比改善 海底撈離底有多遠？

股樓投資 12:34 2022/06/21

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中金指出，海底撈（06862）5月翻枱率恢復環比改善，估計公司5月整體翻台率較4月環比上升，與2021年同期基本持平，其中，內地門店翻台率按年恢復約90%。考慮到去年基數較低、且該口徑剔除了暫停營業門店，該行認為自身經營改善帶來的翻枱率改善效果有待觀察和持續驗證。以深圳為例，受益於有效的疫情管控，海底撈深圳門店4至5月翻枱率環比上升，且超去年同期水平。

【同場加映】青姐話：風水輪流轉 久旱逢甘露

該行估計海底撈今年首5個月全球新開15家門店，其中國內地區6家、中國以外地區9家；首5個月關閉約25家「啄木鳥計劃」範圍內的門店。公司實時監測整體門店的經營情況，根據表現適時調整。公司在上海疫情期間及時申請保供資格，開展社區團購、跑腿買菜等創收業務；在北京等地區積極嘗試盒飯、冒菜、早餐等惠民服務，在疫情下堂食受限期間靈活開源。同時推進產品創新，6月初全國菜品上新，包括帶有魚籽顆粒的鱈魚蝦滑、層層雪浪豬五花、海捕大片海螺肉、高山青筍等。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁

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謹慎考慮疫情影響，中金下調今年盈利預測160%至歸母淨虧損6億元人民幣、下調2023年盈利預測35%至18.4億元人民幣。當前股價對應2023年市盈率為40倍。建議觀察「啄木鳥計劃」對翻枱率的持續提振效果，維持「跑贏行業」評級，考慮中長期在疫情趨勢邊際向好和消費力復甦預期的逐步企穩下，板塊估值有望進一步回暖，維持目標價16元，對應2023年市盈率為41倍，上行空間約3%。

【同場加映】溫股知新：再升空間有限 焦點股慢慢揀

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撰文：林衛

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