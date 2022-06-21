【券商點睇】總結「618」電商促銷活動 直播電商翻倍增長

天風證券發表報告指，「618」年中大促銷經已落幕，全網交易總額為6,959億元（人民幣，下同）按年升8.2%，同期全國郵政快遞業攬件量累計按年增速 7%。以快遞數據為印證，「618」期間綫上消費表現相較4、5月社零實物商品網上零售額情況，有持續回暖的態勢，但仍受疫情背景下消費疲軟拖累。其中，綜合電商（B2C平台）銷售總額達按年升0.7%，分平台來看，銷售額前三排名依舊是天貓、京東、拼多多。

【同場加映】青姐話：風水輪流轉 久旱逢甘露

此外，直播電商按年翻倍增長強勁。「618」大促期間直播帶貨總額高達1,445億元，佔到總GMV20.8%，按年上升124%，增速相對整體顯著突出。從平台GMV銷量來看，抖音、快手、點淘（淘寶直播）分列前三名。從全平台品類結構來看，銷售額排名前兩的行業分別為家用電器、美容護膚，對應銷售額879億元、307億元，分別較去年同期上升6.7%、下跌18.9%。銷售額前十的品類中，美容護膚和香水彩妝的銷售額較去年同期下降逾兩成，其他品類均有不同程度上升，其中洗護清潔、方便速食增幅居前。

【延伸閱讀】下半年部署：建銀推薦下半年10大焦點股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對此，該行推薦電商平台，如京東（09618）因零售業務韌性增長，疫情下發揮供應鏈調度優勢，拼多多（PDD）因嚴控費用體現盈利，堅定投入長期成長，阿里巴巴（09988）及快手（01024）。

【同場加映】溫股知新：再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛