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【協鑫科技】國泰君安：硅料需求持續趨緊 協鑫科技受惠價量齊升

股樓投資 11:20 2022/06/21

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國泰君安報告指，協鑫科技（03800）主要從事光伏材料製造和銷售，為全球領先的硅基材料供應商。公司主要通過光伏材料業務分部、新能源業務分部 和光伏電站業務分部三個部門運營業務。6月16日，公司徐州基地新增3萬噸 FBR 顆粒硅產能成功投產，該項目僅用8個月就實現投產，遠低於市場預期。此外，公司還在內蒙古、四川、江蘇等地分別規劃建設多個10萬噸級顆粒硅生產基地，預計年內公司硅料產能將達到36萬噸，年內產能進一步提高。

【同場加映】青姐話：風水輪流轉 久旱逢甘露

去年公司業績扭虧為盈，各項指標得到改善。期內，公司收入197億元（人民幣，下同），按年上升34.3%，主要得益於光伏產品銷售價格上漲；實現歸母淨利潤50.8億元，遠優於上年同期的虧損56.7億元，扭虧為盈，其中光伏材料業務實現利潤55.3億元；整體毛利率37.3%，按年增加11.7個百分點，其中光伏材料業務毛利率為32.9%，上升29.6個百分點，推動整體盈利能力實現大幅提升。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩指內地振經濟訊號正面 推薦30隻基建投資受惠股，請按【見下頁】

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另一方面，近期由國家發改委、 國家能源局發布的《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，強調要加快推進大型風電光伏基地建設。海外方面，在俄烏衝突加劇下，歐盟為加速可再生能源轉型，公布REPowerEU行動方案，設定光伏累計裝機量2025年達320GW、2030年達 600GW的目標。 在多重利好政策刺激下，預計海內外光伏裝機量將持續加速增長，硅料作為光伏產業鏈上游關鍵部分，需求有望持續提升，有望實現量價齊升，該行看好協鑫科技的業績增長前景，推薦買入。

【同場加映】溫股知新：再升空間有限 焦點股慢慢揀

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撰文：林衛

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太陽能股 港股 買入 協鑫科技（03800）

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