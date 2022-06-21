  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通情報】中國太平保險舉辦電車乘車日活動 7月1日市民可免費任搭電車

理財智慧 10:32 2022/06/21

分享：

分享：

中國太平保險集團宣布，為慶祝香港回歸25周年，將於2022年7月1日舉辦「慶祝回歸廿五載·和諧香港開新篇」為主題的免費電車乘車日活動。活動當日上午將於石塘咀城西道電車站舉行啟動儀式，隨後會有6小時的電車巡遊慶祝活動。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

中國太平保險去年為慶祝創立92周年，於去年11月20日邀請全港市民免費無限次乘坐電車，共享「中國太平日」。太平香港當時表示，希望通過舉辦免費乘車日活動，為全港市民帶來更多歡聲笑語，為社會抗疫加油打氣。

【職場熱話】實習生不懂用Excel 同事稱是基本知識 港男質疑若全知曉便能取代老員工【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

https://www.facebook.com/imoneymagazine/

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 保險公司 七一回歸 電車

上一篇文章

【協鑫科技】國泰君安：硅料需求持續趨緊 協鑫科技受惠價量齊升

下一篇文章

最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

惠峰張玉峰：美股市場現恐慌情緒 科網股中長綫可分段低吸 中概股不宜沾手
惠峰張玉峰：美股市場現恐慌情緒 科網股中長綫可分段低吸 中概股不宜沾手
【iMoney父親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票2張
【iMoney父親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票2張
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【姜濤 x Payme】姜濤再次「現身」中環滙豐總行外牆周日傍晚首演 PayMeow應援車下周巡遊送禮
【姜濤 x Payme】姜濤再次「現身」中環滙豐總行外牆周日傍晚首演 PayMeow應援車下周巡遊送禮
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款