【交通情報】中國太平保險舉辦電車乘車日活動 7月1日市民可免費任搭電車

中國太平保險集團宣布，為慶祝香港回歸25周年，將於2022年7月1日舉辦「慶祝回歸廿五載·和諧香港開新篇」為主題的免費電車乘車日活動。活動當日上午將於石塘咀城西道電車站舉行啟動儀式，隨後會有6小時的電車巡遊慶祝活動。

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中國太平保險去年為慶祝創立92周年，於去年11月20日邀請全港市民免費無限次乘坐電車，共享「中國太平日」。太平香港當時表示，希望通過舉辦免費乘車日活動，為全港市民帶來更多歡聲笑語，為社會抗疫加油打氣。

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責任編輯：嚴浩文