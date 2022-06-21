【大行報告】銀河聯昌：香港實際按息仍低兼終端需求強　樓價料保持平穩　重申新地為行業首選

▲ 【大行報告】銀河聯昌：本港實際按息仍低兼終端需求強 樓價料保持平穩 重申新地為行業首選

銀河聯昌國際發表報告，指新鴻基地產 （00016） 管理層預期短期內本港樓價保持平穩，當中港通關後，相信本地住宅市場需求將會上升，而近日推出的新盤反映亦熱烈，反映需求仍在，重申新地為該行行業首選，目標價143元，評級「買入」。

本港物業發展中線每年合約銷售目標約400億元

報告稱，新地管理層留意到美國利率及港元拆息（HIBOR）正在上升，但本港實際按揭息率仍然偏低，而且住宅終端需求未受到很大影響。

新地重申，本港物業發展中線每年合約銷售目標約400億元，並指出這為多年來的平均值，意味每年合約銷售可以多於或少於400億元。新地未來推出的新盤包括Silicon Hill第二期、屯門Novo Land第一期、屯門飛揚Grand Jeté等。

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物業投資方面，銀河聯昌指，隨本港疫情自第二季回落，加上消費券效應，新地看到本港零售市道有好轉跡象，而YOHO Mall擴張料可為新地在未來數年提供穩定的穩金收入。

該行又指，新地致力維持每年派息比率40%至50%，即使短線經常性盈利不穩，股息數目仍會維持平穩，基於新地具備溢價賣樓能力，而且有多數新盤排隊推出，加上現時新地股價較每股資產淨值折讓55%，估值吸引。

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