【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證

▲ iOS 16將可自動辨識用戶真人身份，並為用戶跳過CAPTCHA 認證。（Apple）

不少網站為確保用戶賬號安全，都會加入「驗證碼」（CAPTCHA）測試，確保使用者並非機械人。然而，CAPTCHA認證的過程頗為煩瑣，有時需輸入字母組合，有時要點擊交通燈圖片等。據外媒《Engadget》報道，即將推出的iOS 16內置「自動驗證」（Automatic Verification）功能，可直接跳過「我不是機械人」驗證。

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iOS 16將可自動辨識用戶真人身份，並為用戶跳過CAPTCHA 認證。據悉，自動驗證功能是預設啟用，並透過iCloud來驗證用戶的真確性，讓iCloud用戶輕鬆通過應用程式或網站中的CAPTCHA認證。但該功能會在甚麽條件下運作，仍有待官方在正式推出後公布詳情。

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蘋果表示，iOS 16並不會分享與賬戶相關的敏感數據，例如電郵地址或電話號碼，而且該公司也不會知道是誰在提出驗證請求，所以它不能將這些檢查與特定的供應商聯繫起來。

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責任編輯：陳卓賢