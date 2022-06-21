【烏克蘭戰爭】耶倫指美擬設俄石油價格上限 限俄收益

俄烏戰爭以來，西方國家對俄實施多項制裁措施，歐盟早前更宣布禁運俄羅斯石油。美國財長耶倫透露，美國正與加拿大等盟國商討，有意通過限制俄羅斯原油價格來進一步限制俄羅斯的石油收入。

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耶倫（ Janet Yellen）周一（20日）出訪加拿大，與加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）就美加兩國如何繼續應對烏克蘭危機、通脹飆升、鞏固全球供應鏈及保護關鍵礦產制定戰略。

耶倫表示，美國會繼續與全球各地的合作夥伴和盟友，就如何進一步限制俄羅斯能源收入的同時，防止對全球經濟產生溢出效應（Spillover Effect）來對話。

她表示美國與各國正在商討為俄羅斯石油設置價格上限或例外定價。她認為這些措施有助加強美國及盟國對俄能源的限制，將壓低俄羅斯石油價格及壓制俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的收入，同時讓更多石油供應流入全球市場。

耶倫進一步解釋，低收入國家與發展中國家目前正面對糧食及能源成本飆升的危機，而為俄羅斯石油設置價格上限能防止為這些國家帶來溢出效應。

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耶倫沒有正面回應美國總統拜登（Joe Biden）會否計劃下周於德國舉行的G7領袖峰會上，就油價計劃尋求共識。她表示美國非常積極，正與夥伴積極合作。

而方慧蘭表示，設置價格上限試圖限制俄羅斯收入是一個好主意，但她承認對歐洲國家而言會是個挑戰。

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責任編輯：鄭錦玲