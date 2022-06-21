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【內房危機】旭輝升逾2%創一個月高　公司否認大規模裁員、擬7月起在部分地區調整組織架構

股市 09:55 2022/06/21

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【內房危機】旭輝否認大規模裁員　擬7月起在部分地區調整組織架構

市傳旭輝 （00884） 大幅度裁員，旭輝回覆《彭博》指，公司否認考慮大規模裁員傳聞，但表示將從7月1日起調整部分地區的組織架構，又指今年將在房地產和物業管理業務招聘約800名管理培訓生。

旭輝升2.3%，報3.56元，創一個月高。

內媒《財經》上周五（17日）報道，一位獵頭在其朋友圈發出「旭輝整體630大裁員，馬上開會人力宣貫」的消息，旭輝否認傳聞，稱河南、廣西和福建等地將有一定調整。具體為河南事業部調整為鄭州城市公司，併入華中區域集團；福州城市公司和廈門城市公司整合為福廈城市公司；廣西事業部調整為南寧城市公司，併入東南區域集團。以上調整，7月1日起生效。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥及貝殼－W

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港股 民企內房股 旭輝控股集團（00884） 管理培訓生 旭輝 裁員

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