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【港股市況】恒生指數高開101點　滙豐升3%、渣打升逾2%　中電盈警跌逾2%（不斷更新）

股市 09:50 2022/06/21

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港股市況不斷更新

美股周一假期休市，歐股高收，恒生指數今早高開101點，開報21264點。恒生科技指數升0.4%，報4677點。滙豐 （00005） 升3%；渣打 （02888） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ATM升0.1%至0.3%；中電 （00002） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：49】南南資源 （01229） 料全年轉賺6600萬元，股價今早升逾四成，高見0.116元。

【09：48】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升約1%；中石化 （00386） 轉升0.3%。

【09：41】大市早段升幅收窄，恒指最新升約50點，報21215點；科指跌0.2%，報4647點。

【09：40】新東方在綫 （01797） 最新倒升8%，高見18.5元，成交7億元。

【09：36】佳源國際 （02768） 股價回吐逾16%，早段低見0.47元。

【09：33】ATM開市後個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 靠穩升0.2%；美團 （03690） 跌0.5%。另外，小米 （01810） 跌0.3%；京東 （09618） 跌0.2%。

【09：31】中電 （00002） 開市後跌幅擴大至逾4%，破底低見69.5元，成交1.6億元。另一方面，電能實業 （00006） 升逾1%，高見49.45元。

【09：27】中石化 （00386） 逆市偏軟跌0.3%。報道指集團近期所屬企業接連發生生產安全事故，中國應急管理部與國資委，周一聯合約談中石化集團主要負責人，針對集團近年事故多發，要求立行立改。

【中石化386】中石化接連安全事故遭約談　被指與中央骨幹企業形象極不相稱

【09：24】【騰訊700】新東方在綫開市再逾3%　騰訊離奇場內「低價」派貨、套現7億

【09：21】恒生指數開報21264點，升101點。恒生科技指數升0.4%，報4677點。滙豐 （00005） 升3%；渣打 （02888） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ATM升0.1%至0.3%；中電 （00002） 跌逾2%。

【滙豐股價異動】市場突押注英國加快加息　滙豐倫敦曾飈逾6%

【美團3690】美團創辦人王興出手減持10萬B股　事隔逾7個月再套現近1980萬元

【中電盈警】中電預告半年轉虧、首5月虧損37億元　澳洲遠期能源對沖合約帳面巨虧

【09：14】期指開報21230點，升116點或0.6%。

【09：14】【內房危機】旭輝否認大規模裁員　擬7月起在部分地區調整組織架構

【09：06】萬隆控股 （00030） 開市前宣布停牌。

【08：55】恒指黑期升約138點，報21294點；道指期貨升82點，報30244點。

【08：38】【中國監管】內地反壟斷法修正案今日起審議　主要修改五個領域、包括完善壟斷協議「安全港」規則

【08：03】【新股IPO】音頻平台喜馬拉雅據報最快下周啟動來港IPO計劃

【07：59】【新股IPO】美因基因6667以18元下限定價　一手中籤率為10%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】天潤雲2167今日起招股　入場費約2798元

【07：45】恒指夜期升43點，報21105點。

【07：30】【開市9點半】滙豐倫敦股價押注英國加快加息狂飈　中電預告半年轉虧

【07：30】【港元滙價】金管局再接52億港元沽盤　累計接錢突破700億（不斷更新）

【07：30】歐股未受加息消息拖累，周一高收。泛歐STOXX 600指數報407點，升3點或0.96%；英國富時100指數報7121點，升105點或1.5%；德國DAX指數報13265點，升139點或1.06%；法國CAC40指數報5920點，升37點或0.64%。

【歐股收市】歐央行拉加德重申加息 歐股仍高收

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W

 責任編輯︰梁浩碩

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【滙豐HSBC】滙豐現升3%　市場突押注英國加快加息
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