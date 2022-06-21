【港股市況】恒生指數早段升約200點　滙豐升3%、騰訊升近2%　中電盈警跌逾5%破底（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周一假期休市，歐股高收，恒生指數今早高開101點，開報21264點。恒生科技指數升0.4%，報4677點。滙豐 （00005） 升3%；渣打 （02888） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ATM升0.1%至0.3%；中電 （00002） 跌逾2%。

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即市走勢︰

【10：45】新東方在綫 （01797） 最新升13%，高見19.3元，成交達20億元。

【10：34】南南資源 （01229） 升幅擴大至3倍，高見0.32元，成交1472萬元。

【10：34】【新股IPO】潤邁德醫療今起預路演 擬集資近1.6億

【10：28】快手 （01024） 股價升近2%，高見85.05元。快手今年616期間（5月20日至6月19日），品牌商家GMV（商品交易總額）較去年同期增長515%。

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【10：26】南南資源 （01229） 愈升愈有，最新升2倍，破頂高見0.23元。

【10：25】【騰訊700】騰訊升近2% 據報成立XR部門、人手規模多達300人 料備戰元宇宙競賽

【10：23】理想 （02015） 將於今日舉行發布會，推出智能旗艦SUV理想L9，理想股價逆市跌逾1%，低見137.2元。

【10：22】南南資源 （01229） 升幅擴大至1.6倍，高見0.196元，成交623萬元。

【10：19】【帶量採購】醫藥股普升、翰森製藥走高3% 內地第七批藥品國採將於7月12日上海開標

【10：19】中電 （00002） 尋底，股價跌逾6%，報68.05元破底。

【10：06】濠賭股見反彈，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升逾2%；永利 （01128） 升逾5%；美高梅 （02282） 升4%；澳博 （00880） 升近3%；新濠 （00200） 升近4%。

【09：59】內險造好，國壽 （02628） 升3%；平保 （02318） 升逾4%；財險 （02328） 升逾1%；太保 （02601） 升3%。

【09：59】騰訊 （00700） 短綫拉升近2%，大市升幅擴大至200點，報21367點，升204點。

【09：57】港股最新升逾150點，報21324點，升160點；科指升0.7%，報4689點。

【09：52】中電 （00002） 最新跌逾5%，破底低見68.4元。

【09：51】中興 （00763） 逆市偏軟，跌近0.5%。

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【09：49】南南資源 （01229） 料全年轉賺6600萬元，股價今早升逾四成，高見0.116元。

【09：48】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升約1%；中石化 （00386） 轉升0.3%。

【09：41】大市早段升幅收窄，恒指最新升約50點，報21215點；科指跌0.2%，報4647點。

【09：40】新東方在綫 （01797） 最新倒升8%，高見18.5元，成交7億元。

【09：36】佳源國際 （02768） 股價回吐逾16%，早段低見0.47元。

【09：33】ATM開市後個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 靠穩升0.2%；美團 （03690） 跌0.5%。另外，小米 （01810） 跌0.3%；京東 （09618） 跌0.2%。

【09：31】中電 （00002） 開市後跌幅擴大至逾4%，破底低見69.5元，成交1.6億元。另一方面，電能實業 （00006） 升逾1%，高見49.45元。

【09：27】中石化 （00386） 逆市偏軟跌0.3%。報道指集團近期所屬企業接連發生生產安全事故，中國應急管理部與國資委，周一聯合約談中石化集團主要負責人，針對集團近年事故多發，要求立行立改。

【中石化386】中石化接連安全事故遭約談 被指與中央骨幹企業形象極不相稱

【09：24】【騰訊700】新東方在綫開市再逾3% 騰訊離奇場內「低價」派貨、套現7億

【09：21】恒生指數開報21264點，升101點。恒生科技指數升0.4%，報4677點。滙豐 （00005） 升3%；渣打 （02888） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ATM升0.1%至0.3%；中電 （00002） 跌逾2%。

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【09：14】期指開報21230點，升116點或0.6%。

【09：14】【內房危機】旭輝否認大規模裁員 擬7月起在部分地區調整組織架構

【09：06】萬隆控股 （00030） 開市前宣布停牌。

【08：55】恒指黑期升約138點，報21294點；道指期貨升82點，報30244點。

【08：38】【中國監管】內地反壟斷法修正案今日起審議 主要修改五個領域、包括完善壟斷協議「安全港」規則

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【07：45】【新股IPO】天潤雲2167今日起招股 入場費約2798元

【07：45】恒指夜期升43點，報21105點。

【07：30】【開市9點半】滙豐倫敦股價押注英國加快加息狂飈 中電預告半年轉虧

【07：30】【港元滙價】金管局再接52億港元沽盤 累計接錢突破700億（不斷更新）

【07：30】歐股未受加息消息拖累，周一高收。泛歐STOXX 600指數報407點，升3點或0.96%；英國富時100指數報7121點，升105點或1.5%；德國DAX指數報13265點，升139點或1.06%；法國CAC40指數報5920點，升37點或0.64%。

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責任編輯︰梁浩碩