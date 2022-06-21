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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數午後初段升逾300點　滙豐升3%、騰訊升2%　中電盈警跌半成破底（不斷更新）

股市 13:28 2022/06/21

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港股市況不斷更新

美股周一假期休市，歐股高收，恒生指數今早高開101點，其後走勢反覆向上，升幅擴大至逾300點，恒生指數半日升302點，報21466點，成交619億元。恒生科技指數升1.5%，報4726點。滙豐 （00005） 升逾3%；騰訊 （00700） 升2%；中電 （00002） 跌逾5%破底。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【新股IPO】港股新股市場六月漸見起色　近期預路演新股聚焦哪三大板塊？

即市走勢︰

【13：27】藥明生物 （02269） 升逾5%，高見71.75元。

【13：27】【港交所22周年】歐冠昇：港交所須自我顛覆　由基礎設施進化成以客戶為中心

【13：23】南南資源 （01229） 午後升幅進一步擴大，最新升4倍，破頂高見0.375元，成交3905萬元。

【13：14】恒指升勢回順，最新升305點，報21469點；科指升1.7%，報4740點。

【阿里巴巴】阿里雲印度部門據報疑向當地監管機構提交虛假或捏造文件　阿里巴巴午後仍升1%

【13：10】體育用品股向上，李寧 （02331） 升逾4%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別升逾2%。

【13：06】阿里健康 （00241） 升逾12%，高見5.63元。

【13：03】大市升400點，滙豐 （00005） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 升0.7%。

【13：02】信達生物 （01801） 午後初段升逾15%，高見31.2元。

【13：01】港股午後初段升約375點，報21538點；科指升2.1%，報4754點。

【13：00】【澳門疫情】澳門全民強檢初檢發現16個初步陽性樣本、據報圍封一家酒店　濠賭股今早反彈

【12：51】【周焯華受查】周焯華被控創立及指揮犯罪集團案定於9月2日開審　傳涉及非法博彩金額逾8000億元

【12：37】【業績｜珠寶股】謝瑞麟全年扭虧為盈賺1555萬元　派末期息2港仙

【12：18】【港元拆息】港元一個月HIBOR連升11日　創兩年高、供樓H按利率升至1.95厘

【12：00】恒生指數半日升302點，報21466點，成交619億元。恒生科技指數升1.5%，報4726點。滙豐 （00005） 升逾3%；騰訊 （00700） 升2%；中電 （00002） 跌逾5%破底。

【11：53】【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海　香港仔飲食：打撈困難、新濠國際今早照升半成

【11：51】港交所 （00388） 升逾1%，高見364.4元。

【11：42】【新股IPO】偉立控股2372孖展暫錄逾3500萬　超購1.7倍（不斷更新）

【11：36】恒指升幅擴大至300點，報21470點，升306點；科指升1.7%，報4736點。

【11：33】【大行報告】大和調整內地科網股推薦名單　首選美團、騰訊跌至第四位

【11：31】A股個別發展，上證半日升0.2%；深證升0.1%；創業板指跌0.2%。

【11：29】汽車股偏軟，比亞迪 （01211） 跌0.7%；吉利 （00175） 跌0.5%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌0.3%。

【11：21】恒指最新升近250點，報21410點，升246點；科指升1.3%，報4719點。

【11：17】信達生物 （01801） 升幅擴大至逾9%，高見29.6元。

【11：16】【異動股】南南資源爆升3倍成「毫股」　剛發盈喜、不足半日換手率達15%

【11：13】海昌海洋公園 （02255） 股價昨回吐一日後，今早又升一成，高見8.01元。

【11：08】阿里巴巴 （09988） 最新升0.2%；騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 跌0.8%。

【11：02】【電動車】小鵬汽車累計交付突破20萬輛

【10：52】【大行報告】銀河聯昌：本港實際按息仍低兼終端需求強　樓價料保持平穩　重申新地為行業首選

【10：45】新東方在綫 （01797） 最新升13%，高見19.3元，成交達20億元。

【10：34】南南資源 （01229） 升幅擴大至3倍，高見0.32元，成交1472萬元。

【10：34】【新股IPO】潤邁德醫療今起預路演　擬集資近1.6億

【10：28】快手 （01024） 股價升近2%，高見85.05元。快手今年616期間（5月20日至6月19日），品牌商家GMV（商品交易總額）較去年同期增長515%。

【快手1024】快手616購物節品牌GMV增逾5倍　小米、天海藏、特步成三大最高銷售額品牌

【10：27】【生科股】信達生物抽升6%　旗下達伯舒針對食管鱗癌的聯合療法上市申請獲中國藥監局受理

【10：26】南南資源 （01229） 愈升愈有，最新升2倍，破頂高見0.23元。

【10：25】【騰訊700】騰訊升近2%　據報成立XR部門、人手規模多達300人　料備戰元宇宙競賽

【10：23】理想 （02015） 將於今日舉行發布會，推出智能旗艦SUV理想L9，理想股價逆市跌逾1%，低見137.2元。

【10：22】南南資源 （01229） 升幅擴大至1.6倍，高見0.196元，成交623萬元。

【10：19】【帶量採購】醫藥股普升、翰森製藥走高3%　內地第七批藥品國採將於7月12日上海開標

【10：19】中電 （00002） 尋底，股價跌逾6%，報68.05元破底。

【10：06】濠賭股見反彈，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升逾2%；永利 （01128） 升逾5%；美高梅 （02282） 升4%；澳博 （00880） 升近3%；新濠 （00200） 升近4%。

【09：59】內險造好，國壽 （02628） 升3%；平保 （02318） 升逾4%；財險 （02328） 升逾1%；太保 （02601） 升3%。

【09：59】騰訊 （00700） 短綫拉升近2%，大市升幅擴大至200點，報21367點，升204點。

【09：57】港股最新升逾150點，報21324點，升160點；科指升0.7%，報4689點。

【09：52】中電 （00002） 最新跌逾5%，破底低見68.4元。

【09：51】中興 （00763） 逆市偏軟，跌近0.5%。

【中興763】中興通訊李自學：力爭2至3年打入世界500強　中興進入戰略超越期

【09：49】南南資源 （01229） 料全年轉賺6600萬元，股價今早升逾四成，高見0.116元。

【09：48】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升約1%；中石化 （00386） 轉升0.3%。

【09：41】大市早段升幅收窄，恒指最新升約50點，報21215點；科指跌0.2%，報4647點。

【09：40】新東方在綫 （01797） 最新倒升8%，高見18.5元，成交7億元。

【09：36】佳源國際 （02768） 股價回吐逾16%，早段低見0.47元。

【09：33】ATM開市後個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 靠穩升0.2%；美團 （03690） 跌0.5%。另外，小米 （01810） 跌0.3%；京東 （09618） 跌0.2%。

【09：31】中電 （00002） 開市後跌幅擴大至逾4%，破底低見69.5元，成交1.6億元。另一方面，電能實業 （00006） 升逾1%，高見49.45元。

【09：27】中石化 （00386） 逆市偏軟跌0.3%。報道指集團近期所屬企業接連發生生產安全事故，中國應急管理部與國資委，周一聯合約談中石化集團主要負責人，針對集團近年事故多發，要求立行立改。

【中石化386】中石化接連安全事故遭約談　被指與中央骨幹企業形象極不相稱

【09：24】【騰訊700】新東方在綫開市再逾3%　騰訊離奇場內「低價」派貨、套現7億

【09：21】恒生指數開報21264點，升101點。恒生科技指數升0.4%，報4677點。滙豐 （00005） 升3%；渣打 （02888） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ATM升0.1%至0.3%；中電 （00002） 跌逾2%。

【滙豐股價異動】市場突押注英國加快加息　滙豐倫敦曾飈逾6%

【美團3690】美團創辦人王興出手減持10萬B股　事隔逾7個月再套現近1980萬元

【中電盈警】中電預告半年轉虧、首5月虧損37億元　澳洲遠期能源對沖合約帳面巨虧

【09：14】期指開報21230點，升116點或0.6%。

【09：14】【內房危機】旭輝否認大規模裁員　擬7月起在部分地區調整組織架構

【09：06】萬隆控股 （00030） 開市前宣布停牌。

【08：55】恒指黑期升約138點，報21294點；道指期貨升82點，報30244點。

【08：38】【中國監管】內地反壟斷法修正案今日起審議　主要修改五個領域、包括完善壟斷協議「安全港」規則

【08：03】【新股IPO】音頻平台喜馬拉雅據報最快下周啟動來港IPO計劃

【07：59】【新股IPO】美因基因6667以18元下限定價　一手中籤率為10%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】天潤雲2167今日起招股　入場費約2798元

【07：45】恒指夜期升43點，報21105點。

【07：30】【開市9點半】滙豐倫敦股價押注英國加快加息狂飈　中電預告半年轉虧

【07：30】【港元滙價】金管局再接52億港元沽盤　累計接錢突破700億（不斷更新）

【07：30】歐股未受加息消息拖累，周一高收。泛歐STOXX 600指數報407點，升3點或0.96%；英國富時100指數報7121點，升105點或1.5%；德國DAX指數報13265點，升139點或1.06%；法國CAC40指數報5920點，升37點或0.64%。

【歐股收市】歐央行拉加德重申加息 歐股仍高收

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W

 責任編輯︰梁浩碩

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藥明生物2269股價升逾半成　現價追入注意兩大利淡因素

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