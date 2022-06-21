【港股市況】恒指黑期升約138點、道指期貨升82點　滙豐倫敦較港高4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周一假期休市，歐股高收，港股恒指夜期升約43點，報21294點。滙豐 （00005） 倫敦收報537.5便士，升5.7%，折算約51.65港元，較港收市價49.55元高4.3%。

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即市走勢︰

【09：14】期指開報21230點，升116點或0.6%。

【09：14】【內房危機】旭輝否認大規模裁員 擬7月起在部分地區調整組織架構

【09：06】萬隆控股 （00030） 開市前宣布停牌。

【08：55】恒指黑期升約138點，報21294點；道指期貨升82點，報30244點。

【08：38】【中國監管】內地反壟斷法修正案今日起審議 主要修改五個領域、包括完善壟斷協議「安全港」規則

【08：03】【新股IPO】音頻平台喜馬拉雅據報最快下周啟動來港IPO計劃

【07：59】【新股IPO】美因基因6667以18元下限定價 一手中籤率為10%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】天潤雲2167今日起招股 入場費約2798元

【07：45】恒指夜期升43點，報21105點。

【07：30】【開市9點半】滙豐倫敦股價押注英國加快加息狂飈 中電預告半年轉虧

【07：30】【港元滙價】金管局再接52億港元沽盤 累計接錢突破700億（不斷更新）

【07：30】歐股未受加息消息拖累，周一高收。泛歐STOXX 600指數報407點，升3點或0.96%；英國富時100指數報7121點，升105點或1.5%；德國DAX指數報13265點，升139點或1.06%；法國CAC40指數報5920點，升37點或0.64%。

【歐股收市】歐央行拉加德重申加息 歐股仍高收

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－W

責任編輯︰梁浩碩