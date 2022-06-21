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「沃爾克時刻」的確立

宏觀解讀 08:47 2022/06/21

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歷史從不簡單的重複，但總是壓著邏輯相似的韻腳。6月16日，美聯儲FOMC會議加息75個基點落地，貨幣緊縮政策力度進一步加碼，加息與縮表效應相互疊加，「沃爾克時刻」再度重現。

上世紀70年代至80年代初，美國因為連續遭遇兩次石油危機，導致佈雷頓森林體系終結，經濟陷入「滯脹」漩渦。時任美聯儲主席沃爾克採用超預期的加息政策，有效地遏制住了超預期的通脹狀態。有效聯邦基金利率從1979年7月的10.5%上升至1981年6月的19.1%，CPI同比增速在1980年3月達到14.8%的峰值，隨後開始下降，1982年、1983年平均CPI同比增速分別為6.2%、3.2%。今次，「沃爾克時刻」再度重現，美聯儲週四宣佈加息75個基點落地。

整體來看，本次會議傳遞了以下資訊：一是貨幣緊縮政策力度正在加大。美聯儲今年已經加息三次、共計150個基點，單次加息幅度進一步擴大、加息力度不斷增加。儘管市場對美國經濟轉向衰退的預期普遍上升，但因為就業增長強勁和通脹新高，美聯儲仍將控制通脹作為首要任務，繼續維持強勢鷹派姿態，承諾讓通脹回落到目標2%。

二是加息與縮表雙管齊下，緊縮效應相互疊加。美聯儲6月1日如期啟動被動縮表，本次加息與縮表實現重疊，價格工具與數量工具的複合影響開始顯現。美聯儲會繼續按原計劃縮表，過渡期內（3個月）每月縮表475億美元（300億美元國債和175億美元MBS），之後規模提升至每月950億美元（600億美元國債和350億美元MBS），約佔資產負債規模的1%，預計今年年內縮表規模將等於一次性加息25個基點。

三是「滯脹」狀態進一步確立，充分前瞻與靈活應對並舉。此次，美聯儲更新了對於美國經濟增長、失業率以及通脹水準的預測，相比於3月的預測資料，經濟增長下調1.1個百分點至1.7%，PCE通脹上調0.9個百分點至5.2%，反映出美聯儲對於美國經濟「滯脹」狀態進一步固化的判斷。針對通脹波動的高度不確定以及經濟前景的不斷變化，鮑威爾強調仍將給予市場充分的前瞻指引，盡可能避免平添不確定因素，同時也會對不斷更新的通脹資料與經濟資料及時作出反應，適時調整政策幅度。我們判斷，美聯儲今年全年將加息300個基點左右，未來四次會議（7月、9月、11月和12月）可能會陸續加75個基點、25個基點、25個基點和25個基點，或是其他組合形式。

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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