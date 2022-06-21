【中國監管】內地反壟斷法修正案今日起審議　主要修改五個領域、包括完善壟斷協議「安全港」規則

▲ 【中國監管】內地反壟斷法修正案今日起審議 主要修改五個領域

中國反壟斷法修正案二次審議稿即將於6月今（21日）至24日舉行的十三屆全國人大常委會第三十五次會議上提請審議，是次審議 主要就 五方面作出修改。

全國人大常委會法工委發言人楊合慶表示， 此次提請審議的反壟斷法修正草案二次審議稿擬作五方面主要修改，包括根據反壟斷執法體制改革的最新實踐，明確「國務院反壟斷執法機構」是該法的執法部門；進一步明確反壟斷相關製度在平台經濟領域的具體適用規則；完善壟斷協議「安全港」規則；四是對未達到申報標準的經營者集中的調查、處理程序進行完善；五是對經營者集中的審查工作提出具體要求。

在反壟斷法修訂草案二審稿，將根據平台經濟領域競爭方式和特點，進一步完善相關適用規則。比如，在經營者集中方面，增加了未達到申報標準的經營者集中的調查、處理程序，對於未達到申報標準但有證據證明具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中，國務院反壟斷執法機構可以要求經營者申報，經營者不申報的，反壟斷執法機構應當依法進行調查。

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