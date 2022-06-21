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【新股IPO】天潤雲2167今日起招股　入場費約2798元

新股IPO 07:42 2022/06/21

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【新股IPO】天潤雲2167今日起招股　入場費約2798元

天潤雲 （02167） 今日（21日）起至24日招股。中國雲原生客戶聯絡解決方案提供商天潤雲計劃發行4353萬股，一成於香港作公開發售，集資最多6.02億元，招股價介乎12.85元至13.85元，每手200股，一手入場費2797.91元。天潤雲預期將於6月30日掛牌。

天潤雲基於雲的解決方案，合共內部研發三種主要產品，包括智能聯絡中心解決方案、遠程座席解決方案，以及ContactBot解決方案，去年收入接近4.02億元人民幣，按年增長13.6%；利潤達1781.8萬元人民幣，按年下跌74.6%。

兩名基石投資者承諾認購1.8億元股票，當中Platinum認購1.18億元；聲網Agora認購6280.16萬元。

所得款項淨額的約75%將用於進一步提高核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案；20%將在未來五年用於進一步提升其客戶聯絡解決方案市場的品牌形象，擴大直接銷售團隊；5%用作營運資金及一般企業用途。

【新股IPO】天潤雲今建簿　IPO融資最多6.02億、據報6月30日掛牌

【新股IPO】微創腦科學今起預路演　據報擬集資3.9億

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責任編輯︰梁浩碩

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