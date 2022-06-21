  • 29°C
香港時間 : 2022621日 (二) 07:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】夜期升66點 金管局累接錢 1年期拆息突破3厘 前財長薩默斯：5年失業率5%才能壓住通脹

股市 07:02 2022/06/21

分享：

分享：

夜期升66點    金管局累接錢1年期拆息突破3厘

美股休市，夜期收市升66點，港元滙價在歐美交易時段轉弱，並觸及7.85弱方兌換水平，金管局根據聯繫滙率機制，承接52億港元沽盤。

在美國休市下，歐洲債息上升，英國10年期債息更錄得8年高位，港元拆息幾乎全綫上升，1年期拆息突破3厘，再創08年金融海嘯後新高，與樓按掛鈎的1個月拆息升至0.61厘。

薩默斯：5年失業率5%才能壓住通脹

一直睇淡美國經濟的前財長薩默斯認為，未來5年的失業率需要高過5%，或1年內失業率達到10%，才能夠遏止通脹，並質疑聯儲局是否已準備好採取必要措施控制通脹。

薩默斯重申，聯儲局壓制通脹的任務，需要類似前主席沃爾克在80年代初那樣嚴厲收緊貨幣政策，認為目前儲局不得不讓美國經濟陷入衰退和雙位數的失業率，才能夠實現控制通脹的目的。

不過美國總統拜登表示，已與薩默斯交談，認為衰退並非不可避免，民主黨需要在11月的中期選舉前，就通脹作出政策上的應對，否則有跌票的風險，引致失去國會的控制權。


珍寶海鮮舫沉沒    水深千米難打撈

珍寶海鮮舫沉沒，珍寶海鮮舫上周六駛至南海西沙群島附近水域，遇上風浪，船身入水開始傾側，到周日全面入水翻轉。

香港仔飲食集團表示，由於事發地點水深超過1000米，打撈工程會非常困難。集團表示對海鮮舫的意外感到難過不捨，公司現正向拖船公司進一步了解事故詳情。根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港前，已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文才啟航。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】夜期跌81點 中概股氣氛仍佳 儲局理事沃勒支持再加息0.75厘
2022/06/20
【ET財經早點1分鐘】夜期跌81點 中概股氣氛仍佳 儲局理事沃勒支持再加息0.75厘
【ET財經早點1分鐘】納指瀉4%創逾年半低 Tesla跌9% 夜期跌212點 摩通指英美有8成衰退風險
2022/06/17
【ET財經早點1分鐘】納指瀉4%創逾年半低 Tesla跌9% 夜期跌212點 摩通指英美有8成衰退風險
【ET財經早點1分鐘】儲局激進加息「安撫」市場 道指升303點 鮑威爾稱7月再加半厘或0.75厘 年底前或共加1.65厘
2022/06/16
【ET財經早點1分鐘】儲局激進加息「安撫」市場 道指升303點 鮑威爾稱7月再加半厘或0.75厘 年底前或共加1.65厘
【ET財經早點1分鐘】美長債息曾越3.5厘 道指跌納指升 中概股指數反升7% 力撑夜期
2022/06/15
【ET財經早點1分鐘】美長債息曾越3.5厘 道指跌納指升 中概股指數反升7% 力撑夜期
【ET財經早點1分鐘】美債息11年高美滙20年高 道指曾瀉千點 夜期跌289點 阿里美股低港7%
2022/06/14
【ET財經早點1分鐘】美債息11年高美滙20年高 道指曾瀉千點 夜期跌289點 阿里美股低港7%
恒指夜期 經濟衰退 拆息 貨幣政策 經濟 拜登 港元 歐洲 香港金融管理局 美股

上一篇文章

【新股IPO】天潤雲2167今日起招股　入場費約2798元

下一篇文章

【開市9點半】滙豐倫敦股價押注英國加快加息狂飈　中電預告半年轉虧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李嘉誠長孫】李澤鉅女兒李思德獲委任新公司董事　惹參與長和系歐洲業務揣測
【李嘉誠長孫】李澤鉅女兒李思德獲委任新公司董事　惹參與長和系歐洲業務揣測
【澳門疫情】金沙銀娛收復逾7成跌幅　摩通：最壞情況金沙澳博現金僅可捱多9個月、有一家可捱5年
【澳門疫情】金沙銀娛收復逾7成跌幅　摩通：最壞情況金沙澳博現金僅可捱多9個月、有一家可捱5年
今年MPF暫勁蝕逾1成人均供款輸逾3萬元　港元定存息最高8.88厘 遠超綠債2.5厘包底息
今年MPF暫勁蝕逾1成人均供款輸逾3萬元　港元定存息最高8.88厘 遠超綠債2.5厘包底息
【恒指夜期+北水】夜期收市升66點　北水攻電動車　小鵬理想齊吸資（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期收市升66點　北水攻電動車　小鵬理想齊吸資（不斷更新）
【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海　香港仔集團：難過不捨
【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海　香港仔集團：難過不捨
【暑期工】華置聘請逾百暑期工、時薪高達500元　無須工作經驗、每周至少一日假期
【暑期工】華置聘請逾百暑期工、時薪高達500元　無須工作經驗、每周至少一日假期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款