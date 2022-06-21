【ET財經早點1分鐘】夜期升66點 金管局累接錢 1年期拆息突破3厘 前財長薩默斯：5年失業率5%才能壓住通脹

夜期升66點 金管局累接錢1年期拆息突破3厘

美股休市，夜期收市升66點，港元滙價在歐美交易時段轉弱，並觸及7.85弱方兌換水平，金管局根據聯繫滙率機制，承接52億港元沽盤。

在美國休市下，歐洲債息上升，英國10年期債息更錄得8年高位，港元拆息幾乎全綫上升，1年期拆息突破3厘，再創08年金融海嘯後新高，與樓按掛鈎的1個月拆息升至0.61厘。

薩默斯：5年失業率5%才能壓住通脹

一直睇淡美國經濟的前財長薩默斯認為，未來5年的失業率需要高過5%，或1年內失業率達到10%，才能夠遏止通脹，並質疑聯儲局是否已準備好採取必要措施控制通脹。

薩默斯重申，聯儲局壓制通脹的任務，需要類似前主席沃爾克在80年代初那樣嚴厲收緊貨幣政策，認為目前儲局不得不讓美國經濟陷入衰退和雙位數的失業率，才能夠實現控制通脹的目的。

不過美國總統拜登表示，已與薩默斯交談，認為衰退並非不可避免，民主黨需要在11月的中期選舉前，就通脹作出政策上的應對，否則有跌票的風險，引致失去國會的控制權。



珍寶海鮮舫沉沒 水深千米難打撈

珍寶海鮮舫沉沒，珍寶海鮮舫上周六駛至南海西沙群島附近水域，遇上風浪，船身入水開始傾側，到周日全面入水翻轉。

香港仔飲食集團表示，由於事發地點水深超過1000米，打撈工程會非常困難。集團表示對海鮮舫的意外感到難過不捨，公司現正向拖船公司進一步了解事故詳情。根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港前，已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文才啟航。