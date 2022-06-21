最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住

為紓緩基層市民的住屋壓力，香港特區政府積極推動全港發展過渡性房屋計劃。其中由博愛醫院及恒基兆業地產（00012）攜手合作發展、全港最大規模的元朗江夏圍過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」第一期單位已經落成並陸續入伙，為基層家庭提供臨時居所。

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香港特別行政區行政長官林鄭月娥、運輸及房屋局局長陳帆於周一（20日）到訪「博愛江夏圍村」，並在博愛醫院董事局主席林群及恒基兆業地產集團主席李家誠陪同下參觀及探訪住戶，了解他們的生活及居住情況。

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李家誠表示：「『博愛江夏圍村』由動土至入伙只有短短15 個月，實在是官、商、民多方努力的成果。我很高興看見住戶陸續入伙，居住環境得以改善。」他指，恒基地產一直積極響應政府推動過渡性房屋計劃，無論在市區或是新界，集團都是第一個發展商無償借出土地興建過渡性房屋，希望恒基可起帶頭作用，鼓勵社會各界攜手合作，多管齊下紓緩基層市民住屋問題。

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「博愛江夏圍村」佔地約48萬平方呎，結合政府、商界及社福機構三方合作，由恒基地產以象徵式1元借出土地，並義務協助項目前期工程及提供專業意見、運輸及房屋局監察及撥款近11億元資助興建，博愛醫院負責協調項目興建及以非牟利形式營運項目，供輪候公屋3年或以上的低收入家庭或現居於惡劣環境、有迫切需要的人士入住。



項目設有8棟4層高的住宅大樓，合共提供1,998個單位，包括1至2人單位(1,064個)、3至4人單位(884個)、5至6人單位或無障礙單位(50 個)，同一時段可容納6,000人居住。第一期住戶已於今年5月底入住，第二期單位的建造工程亦如火如荼，整個項目預計將於今年年底前完成。

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「博愛江夏圍村」建有兩棟服務設施大樓並引入多項社區配套服務，包括超市、社區飯堂和餐廳、中西醫療和牙科服務、青少年兒童家庭中心和長者服務中心等。上述設施亦將舉辦多元化社區活動予村內住戶及鄰近居民，協助他們融入社區，實現和諧共融。



有見本港部分基層市民居住環境惡劣，如劏房、鐵皮屋等，欠缺活動空間，「博愛江夏圍村」於整體規劃上特別強調綠化環境、增加康體設施及休憩空間；單位設計上亦注重環保、採光及通風設計等元素，為居民營造更宜居的環境。目前項目已獲九巴開辦往來「博愛江夏圍村」至大欖轉車站的巴士路線(251C)，未來博愛醫院將積極與政府相關部門爭取開設村巴及專線小巴，以建構更完善便利的交通網絡，令居民與市區輕鬆接軌。



配合項目的發展，博愛醫院特開設「博愛江夏圍村」網站，分享項目詳情及最新資訊，詳情可瀏覽：khw.pokoi.org.hk

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記者：陳詠妍