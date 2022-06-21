【暑期工】華置聘逾百個暑期工時薪高達500元 低至13歲學生可申請 員工福利有幾優厚?

暑期將至，不少學生也希望找份暑期工賺些零用錢之餘，又可以取得工作經驗。華人置業集團（00127）宣佈，將於今年7月至8月推出暑期工計劃，為學生提供實習機會，讓他們可以從現實工作環境中汲取實際工作經驗及掌握所需技能，有助其將來畢業後投身社會。

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是項計劃提供超過100個短期及兼職職位，有來自集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司，工種包括會計、市場推廣、物業銷售、物業管理、公司秘書、行政、資訊科技、法律、人力資源、化妝品銷售及證券等多個範疇。

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除了傳統職位，集團亦基於學生的專長開設一些較為特別的臨時職位，例如「尋人專家」、「情緒管理專才」、「校對精英」、「P圖達人」、「購物能手」、「潮流擔當」、「商場活動模特兒」、「數錢大師」、「小小直播主」及「短片剪接師」等。



以上職位的工作時期為今年7月至8月，每日的工作時間不多於8個小時，每周享有至少一日假期。全部職位均無須工作經驗，適合不同背景、年齡及學歷的學生。



華置接受13歲或以上的學生申請職位，惟（i）未滿15歲的申請者須於入職前提交「暑期工作家長同意書」；（ii）未完成中三的學生，獲取錄時並須提交由學校校長簽發的「在學證明書」及（iii）個別職位因應香港法律規例需滿足法定年齡要求、完成中三教育及其他額外要求。

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所有暑期工的薪酬待遇均貼近集團的全職員工，時薪最高可達港幣500元，以及可享受優厚的員工購物折扣優惠。如果在職期間表現出色，日後集團有相關空缺時，暑期工在畢業後可獲優先聘用加入集團成為曾任職部門的全職員工，無須重新面試及豁免試用期。此外，對於家庭經濟狀況較差的暑期工，只要通過基本審查，將獲集團優先考慮聘用，並且享有膳食及交通津貼。



華人置業集團行政總裁陳凱韻表示：「我們樂於為學生提供就業機會，故欣然推出這個暑期工計劃，希望大家踴躍申請。大家成功加入集團之後，除了賺取零用錢，更寶貴的是將獲得全面的在職培訓，體驗一個充實而滿足的暑假。」

有意申請集團暑期工的學生，須於今年7月3日前透過網上登記表格（https://student.chineseestates.com/）提交個人履歷及自薦計劃書。自薦計劃書可以文字、圖像或影片等方式表達，內容最突出的申請者將獲陳凱韻親自面試。

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記者：陳詠妍