【開市9點半】滙豐倫敦股價押注英國加快加息狂飈　中電預告半年轉虧

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交易員押注英國央行將加快加息步伐，滙豐 （00005） 倫敦股價昨即見動力。英倫銀行貨幣政策委員會會員Catherine Mann稱，英倫銀行加息速度應該較迄今為止的速度快，因英鎊的疲弱幣值增加了英國的通脹壓力。滙豐倫敦高見542.2便士，最多升6.6%，收報537.5便士，升5.7%，折算約51.65港元，較港收市價49.55元高4.3%。

中電盈警，預告受累於澳洲業務Energy Australia遠期合約公平值不利變動，今年上半年將錄得虧損。單計今年首5個月，中電從Energy Australia錄得稅後虧損72億元，而集團同期綜合營運虧損37億元。

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