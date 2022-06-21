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【開市9點半】滙豐倫敦股價押注英國加快加息狂飈　中電預告半年轉虧

股市 06:13 2022/06/21

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交易員押注英國央行將加快加息步伐，滙豐 （00005） 倫敦股價昨即見動力。英倫銀行貨幣政策委員會會員Catherine Mann稱，英倫銀行加息速度應該較迄今為止的速度快，因英鎊的疲弱幣值增加了英國的通脹壓力。滙豐倫敦高見542.2便士，最多升6.6%，收報537.5便士，升5.7%，折算約51.65港元，較港收市價49.55元高4.3%。

中電盈警，預告受累於澳洲業務Energy Australia遠期合約公平值不利變動，今年上半年將錄得虧損。單計今年首5個月，中電從Energy Australia錄得稅後虧損72億元，而集團同期綜合營運虧損37億元。

重點新聞：

1. 【滙豐異動】市場突押注英國快速加息　滙豐倫敦狂飈

2. 【中電盈警】中電預告半年轉虧、首5月虧損37億元　澳洲遠期能源對沖合約帳面巨虧

3. 大摩：長倉基金對中國科技股仍持謹慎態度　籲宜待轉強才趁勢吸納

4. 高盛：高收益內房美元債或未見底　料未來數月出現更多違約及債券展期

5. 美團創辦人王興出手減持10萬B股　事隔逾7個月再套現近1980萬元

6. 騰訊離奇場內「低價」派貨新東方在綫　套現7億

7. 星展：儲局大部份加息動作料於明年首季完成　HIBOR估計需時9個月追上美息

8. 摩通策略師料下半年股市壓力有所緩解　若儲局兌現預期或可穩定市場情緒

9. 星展：儲局大部份加息動作料於明年首季完成　HIBOR估計需時9個月追上美息

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 星展銀行 加息 騰訊 中國 滙豐控股（00005）

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