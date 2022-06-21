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【中小企融資】星展香港夥GS1 HK　推按需數碼貿易融資服務

商業 11:00 2022/06/21

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星展銀行(香港)有限公司董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生(中)表示，今次服務主要為快速消費品及餐飲業中小企而設。左為星展銀行(香港)有限公司企業及機構銀行執行董事陳蓮花，右為香港貨品編碼協會總裁林潔貽。(星展香港提供圖片)

疫情下中小企面對的挑戰更大，有急單時現金流不足，等銀行審批借貸，可能已錯過了機萬，實在是一大痛點。在銀行的立場來說，也必須做足審批工作，確認申請企業的貿易數據。在金融科技的協助下，也可能有解決方法。

【薯條荒】日本Burger King薯條供應緊張　改用童星點心麵配漢堡包

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星展銀行（香港）與香港貨品編碼協會（GS1 HK）宣布，推出一項由替代數據驅動的供貨後貿易融資數碼方案。GS1 HK電子商貿平台「通商易」（ezTRADE）上的中小企用戶，在授權後可運用自身的貿易數據，直接以電子方式申請及獲得融資。

這個方案主要針對快速消費品和餐飲業的中小企，透過DBS IDEAL星展企業網上理財平台，無需再以人手向銀行提交發票等證明文件，為營運資金進行融資。無紙化方式不但環保，更可加快批審時間。

貸款可用金額隨未收脹變動
由於「通商易」平台上已有齊申請融資中小企的交易數據，星展透過數據預測分析能力，利用發票數據評估中小企的財務狀況。此外，中小企獲批可用金額，會根據實際未收賬的發票金額每日作靈活更新。

星展銀行（香港）有限公司董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，所有使用「通商易」平台進行交易的GS1 HK成員，均可選用這個優化方案，有助縮短周轉和支取信貸的時間。其企業及機構銀行執行董事陳蓮花亦表示，使用替代數據取代貿易融資證明文件，可了解中小企的財務健康狀況並判斷批出資金。香港貨品編碼協會總裁林潔貽亦指出，作為首批參與香港金融管理局推出的「商業數據通」先導計劃的成員，期望培育創建出一個協作共贏的電子數碼貿易融資生態。

記者：梁巧恩

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