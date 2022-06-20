【恒大危機】恒大：7月底前公布重組方案　另接獲聯交所復牌指引、明年9月20日前未能滿足條件或被除牌

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【中石化386】中石化接連安全事故遭約談 被指與中央骨幹企業形象極不相稱
中國恒大 （03333） 發公告指，上周三（15日）接獲聯交所發出的復牌指引，而恒大的18個月期限將於2023年9月20日屆滿，若此前未能滿足復牌指引要求，全面遵守上市規則，以及恢復其股份買賣，聯交所會建議上市委員會展開取消恒大上市地位程序。中國恒大預期7月底前會公佈初步重組方案。
復牌指引內容如下：
1）公佈上市規則規定的所有未公佈的財務業績，並解決任何審計保留意見的事項；
2）對主要附屬公司，恒大物業 （06666） 涉及134億元人民幣的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，公佈調查結果並採取適當的補救措施；
3）證明公司遵守上市規則第13.24條的規定；
4）向市場通報所有重要信息使股東和其他投資者可評估公司的情況。
恒大公告中指出，恒大物業的質押擔保獨立調查正在積極進行中，現階段尚未能確定預期完成獨立調查的時間。
此外，恒大稱，2021年度業績的審計工作正在有序進行，由於受疫情及恒大物業質押擔保獨立調查的影響，尚未能確定發佈時間。
恒大物業及恒大汽車 （00708） 同樣接獲聯交所發出的復牌指引，前者限期為2023年9月20日，後者限期則為2023年9月30日。
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