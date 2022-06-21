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【騰訊700】騰訊升近2%　據報成立XR部門、人手規模多達300人　料備戰元宇宙競賽

股市 10:24 2022/06/21

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【騰訊700】騰訊據報成立XR部門、人手規模多達300人　料備戰元宇宙競賽

有外電指，騰訊 （00700） 周一（20日）向員工宣布將正式成立擴展現實（XR）部門，並會由騰訊遊戲全球首席技術官李申（音譯）領導，並將成為互動娛樂事業群（IEG）一部分。

騰訊升近2%，現報376.6元，升1.6%。

報道引述兩位消息人士指，騰訊XR部門最終員工規模會達300多人，考慮到騰訊一直在削減成本和放緩招聘速度，形容數目算得上相當慷慨。不過，消息人士也警告，目前招聘計劃仍然不穩定，原因公司將根據其業績調整部門員工人數。

另外有消息人士指，XR部門在內部被視為騰訊創始人兼首席執行官馬化騰的十分看好的項目，馬化騰在2020 年底首次強調全真互聯網的重要性，即所謂的元宇宙。

XR部門將吸納新團隊到與騰訊其他部門的裁員形成鮮明對比，騰訊一直在實施成本控制措施並縮減非核心業務，例如關閉其企鵝電競部門以應對監管打擊。

在公開場合，騰訊對其元宇宙計劃基本保持低調。去年11月，騰訊管理層向分析師表示，公司擁有很多技術等來接近元宇宙，但未有再作詳細說明。

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