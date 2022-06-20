▲ 【快手1024】快手616購物節品牌GMV增逾5倍 小米、天海藏、特步成三大最高銷售額品牌

內地年中電商節結束，各電商平台陸續報捷。快手 （01024） 發表數據報告指，今年616期間（5月20日至6月19日），品牌商家GMV（商品交易總額）較去年同期增長515%，其中小米 （01810） 、生鮮品牌天海藏、特步 （01368） 成為GMV 首三位品牌。

快手616期間，生鮮產品GMV按年增長超過30%，北京、長春、天津的消費者最愛購買農特產品。城市層面看，北京、長春、廣州成為下單量最多城市首三位城市。

用戶方面，超過1800萬消費者連續三年在快手616期間下單，90後、00後買家增長明顯，其中00後買家按年增長47.97%。

快手電商產品負責人六郎介紹，為幫助商家復工復產，快手在商家政策、產品升級、運營體係等方面做了大量的工作，例如商家一鍵授權功能，從快遞公司收集到所有快遞公司在不同地區的配送能力集合，每天會通過商家授權給平台，幫助商家更新物流情況，大幅度降低物流調整對商家經營情況的影響。

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