【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海　香港仔飲食：打撈困難、新濠國際今早照升半成

▲ 【珍寶海鮮舫】珍寶海鮮舫遇風浪長眠南海 香港仔集團：難過不捨

珍寶海鮮舫上周二（6月14日） 啟航離港，珍寶海鮮舫母企香港仔飲食集團周一（20日）晚公布，珍寶海鮮舫至周六 （6月18日） 下午行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側，負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，珍寶海鮮舫最終於周日（6月19日） 全面入水翻轉。事件中未有任何船員受傷。

香港仔飲食集團表示，事發地點水深超過1000米，擬進行打撈工程亦非常困難，意味具46年歷史的香港地標畫舫將長眠南海。

集團表示，對海鮮舫的意外感到難過不捨，公司正向拖船公司進一步了解事故詳情。根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港前，已聘請專業海事工程人員詳細檢查船身和加上圍板，並得到一切所需批文進行本次航行。

珍寶王國1970年代何鴻燊接手 2000年代交予新濠國際

珍寶海鮮舫1970年代由何鴻燊接手，斥資3000多萬元以4年完成畫舫。據公司網站，珍寶王國2002年併入何猷龍旗下新濠國際 （00200） 消閒及娛樂部門。新濠國際於2019年曾推動私有化香港仔飲食企業，惟計劃未獲獨立股東同意而告吹。

新濠國際目前以澳門博彩旅遊業務為主，香港仔飲食業務僅佔一小部分，新濠國際今日股價隨濠賭股走強，早市曾升逾半成，最新升3%，暫報5.22元。

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