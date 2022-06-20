【美股焦點】瑞信：美國衰退機會率低於兩成　美股熊市下仍吸引

▲ 瑞信指美國衰退機會率低於兩成，美股熊市下仍吸引。

瑞信首席投資總監Nannette Hechler-Fayd'herbe指，即使美股跌入熊市區間，仍然吸引，部份原因是由於在美國就業市場強勁下，消費者財政狀況健康，而疫情期間所累積的儲蓄，亦支持當地消費者購買力。她並預期，美國經濟衰退機會率低於兩成。

對於美股相對歐股沽壓較大，Hechler-Fayd'herbe指是由於美股已跑贏歐股多年，而且聯儲局在收緊貨幣政策上相對更為進取。該行亦繼續看好美股多於歐股，指後者因受累俄烏戰爭，具經濟增長與企業盈利風險。不過，倘歐央行能長期壓抑通脹預期，而毋須如儲局般進取加息，她指歐股吸引力可望回歸。

美股之中，Hechler-Fayd'herbe首選是具強勁定價能力的股份如能源股，並指美國科技股前景開始略趨正面。短線而言，要抵禦股市波動性，她看好美國派息股、基建股及可再生能源股，惟直指不喜歡中國股票。

外資大行近期對美股看法分歧極大，貝萊德及摩根士丹利警告，美股仍未完全反映企業盈利風險，摩通則指美股已接近底部。

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