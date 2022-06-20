▲ 【保就業2022】15萬僱主獲發100億元工資補貼 涉120萬名打工仔 餘下約1成未完成審批申請

​政府2022保就業計劃上月中旬起陸續發放資助予企業，政府發言人周一（20日）表示，至今已批出約15.2萬名僱主5月份的工資補貼，涉約100億元及超過120萬名僱員，這批僱主佔所有僱主申請約86%。

政府發言人稱，餘下約1成未完成審批的申請，政府代理人正向相關僱主或強積金受託人索取補充資料，目標是於6月內完成所有餘下申請的審批。秘書處正陸續通知約4000名不符資格的僱主申請人，申請被拒原因包括僱主沒有為僱員作出強積金供款，又或其僱用的僱員不符計劃資格。政府發言人提醒，有意要求覆檢結果的申請人須提供2021年第4季強積金付款結算書，以顯示他們已於今年2月28日或之前為其相關僱員作出供款。

至於自僱人士，秘書處至今已批出近7.2萬份申請，涉及約5.7億元，佔所有自僱人士申請約60%。另約3萬名不符資格的自僱人士申請人將由下星期起陸續收到通知，申請被拒原因主要為沒有合資格的自僱人士強積金戶口，目標是在6月份內完成餘下約1.5萬個申請的審批。

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