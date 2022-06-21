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【ET開市直擊】汽車股跑出可跟車？內房股回暖錢景如何（附time code）

股市 10:55 2022/06/21

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據內媒報道，工信部研出台新一輪超常規穩增長政策，汽車股上日跑出，小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 股價升逾一成，比亞迪 （01211） 升近3%；市場炒內房股復甦，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾8%，汽車股可跟車？內房股回復錢景？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

Time code
00：45 - 港股今日焦點速覽
01：52 - 亞太股市早段市況速報
02：25 - 美股反彈空間不大　受制加息
04：05 - 美股提前反映加息憂慮　加息後段料市場鈍化
05：27 - 9月前美股對加息仍敏感
06：02 - 實體股受累加息
07：10 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：22 - 科技股監管放鬆有承接力
10：30 - 不認為恒指短時間可達24000-25000點
11：17 - 港股逢低留意
11：25 - 非指數股有炒作　不跌穿20500-20800點為投資好時機
12：23 - 買內房股要符合4大條件
14：38 - 碧桂園服務 （06098） 走勢分析
15：15 - 內房股選股三大步驟：（1）留意財務是否健康、（2）留意估值面、（3）留意圖表面，嚴守止蝕
16：37 - 汽車股要留意急升後是否有仍有水位
18：41 - 蔚來 （09866） 賣車最少、市值最高　股價不會「無限抬轎」上
20：34 - 藥股走弱　中生製藥 （01177） 賺錢僅靠新冠疫苗一次性入賬、特殊性盈利
22：55 - 除非中生製藥 （01177） 派息　才可於「好息」市場有利股價
23：50 - 石藥 （01093） 以仿製藥為主　仿製藥被國策打壓
25：07 - 藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 盈利不錯、股價淡靜　短期受壓於兩大因素
28：42 - 港股開市前市況速報
31：49 - ET個股推介：華潤啤酒 （00291）
36：40 - 觀眾問股：中電 （00002） 跌穿70元可收集？
39：10 - 觀眾問股：電能實業 （00006） 、港燈 （02638） 邊隻股票中線持有較好？
42：15 - 觀眾問股：中移動 （00941） 成本價50元可繼續收集？
43：55 - 觀眾問股：中海油 （00883） 股息十幾厘怎計出來？ 可現價買入收息？如可應甚麼價位買入？
46：22 - 觀眾問股：網易 （09999） 點睇？加息再殺股價向下？
48：55 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）上星期加注追落後點睇？
52：10 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 可以受惠加息？28元買入點睇？
54：42 - 觀眾問股：港交所 （00388） 是否風光不再高位已過？仍值得儲貨？320元買入持貨30萬上望空間有幾多？沽清換碼其他？
1：00：34 - 港股、A股開市初段市況速報
1：01：52 - 財經日誌提提你

*「618」後科技股躺平　美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : ET開市直擊

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