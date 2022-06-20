【綫上營銷】網購平台成熱門廣告平台　料2030年印度廣告總額達630億元

疫情為網購平台帶來無限商機，連帶在網購平台上的廣告也有所增加。有報告顯示，在印度眾多數碼廣告平台中，電子商務平台上的廣告數量增長最多。預料到2030年，電子商務平台的廣告總額可高達80億美金（約630億港元）。

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據印度商業戰略諮詢公司Redseer的報告顯示，2021年印度廣告市場總額為110億美元（約863億港元），當中數碼廣告市場佔約37%。過去兩年，網購平台上的廣告金額佔總數碼廣告金額的20%，市佔率達20%至25%。

報告又指，電子商務平台用戶量增長將超越社交媒體平台，預計2030年二級市場中的綫上消費者將達300至350億人。整個廣告市場涉及的廣告總金額將有達450億美元（約3532億港元）至500億美元（約3925億港元），當中約7成來自數碼廣告。

Redseer副合夥人（Associate Partner）Sanjay Kothari表示，千禧一代和Z 世代在數碼平台上花費大量時間，有助於推動廣告市場遷移到線上。

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責任編輯：殷凱怡

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