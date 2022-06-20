美國聯儲局一次過加息1厘機會多大？出現1個條件儲局或會救市 股市 19:38 2022/06/20 分享： 分享： 高盛料美國聯儲局7月會再加息0.75厘，有專家更指加息1厘更好，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，美國通脹見頂等於容許美國經濟衰退，滯脹過後通脹才見頂，不排除美國聯儲局一次過加息一厘，美股未見底，市場料下年經濟衰退，惟美股未有恐慌性拋售、未見底，美國聯儲局未會出手救市。足本分析→【按此】 *「618」後科技股躺平 美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 SQQQ策略跟進：納指咩水平可買入造淡？ 今日 SQQQ策略跟進：納指咩水平可買入造淡？ 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 今日 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 今日 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 今日 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 今日 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 你可能感興趣 SQQQ策略跟進：納指咩水平可買入造淡？ 今日 19:19 SQQQ策略跟進：納指咩水平可買入造淡？ 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 今日 18:19 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 今日 14:02 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 最新專欄文章 更多 SQQQ策略跟進：納指咩水平可買入造淡？ 今日 SQQQ策略跟進：納指咩水平可買入造淡？ 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 今日 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 長和001收息攻略 幾錢溝貨收息最抵？ 今日 長和001收息攻略 幾錢溝貨收息最抵？ 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 今日 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 今日 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 見底 收息產品 澳門 收集 疫情 NFT 虛擬貨幣 阿里巴巴 分拆 財政政策