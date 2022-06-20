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【文化合作】麗新集團夥拍紫荊文化集團　推動香港文化產業融入大灣區

Hot Talk 20:00 2022/06/20

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【文化合作】麗新集團聯紫荊文化集團簽約 公佈一系列文化合作計劃

大型骨幹文化央企紫荊文化集團與麗新集團舉行簽約儀式，宣佈雙方在電影投資、音樂、演出製作等方面展開戰略合作，推動香港文化產業融入大灣區發展，為青年提供發展機遇。

合作計劃分為三部分，在電影業務方面，集團計劃共同投資製作10部電影，為大灣區青年實現「電影夢」和推動粵港澳影視合作和交流。紫荊文化集團旗下銀都機構、 麗新集團旗下寰亞電影等多間公司聯合出品的電影《一樣的天空》將於 6 月 23 日公映，作為香港回歸 25 周年的獻禮。

音樂演出製作方面，集團計劃投放資源舉辦大灣區歌唱比賽，以發掘優秀的歌手和音樂人才，吸引更多青少年投身音樂事業。

教育方面，集團雙方與中國航天合作，計劃在廣東省橫琴「創新方」建立愛國教育基地，打造航天科學教育及研學基地，並探索文化旅遊融合發展的多元模式。首個合作項目「航天 放飛中國夢」將於今年 7 月 1 日在「創新方」正式開幕。展覽亦會作為香港回歸 25 周年的獻禮，冀增加大灣區青少年對中國航天發展和成就的認識。

紫荊文化集團董事長毛超峰先生表示，紫荊文化集團與麗新集團在文化領域合作是為了配合國家「十四五」規劃綱要及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，支持香港發展中外文化藝術交流中心，並鼓勵香港發揮中西方文化交流平台作用，弘揚中華傳統文化。

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