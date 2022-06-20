SQQQ策略跟進：納指咩水平可買入造淡？ 股市 19:19 2022/06/20 分享： 分享： 納指高位至今已蒸發2020年疫後升幅近一半，已陷技術性熊市，ProShares三倍放空納斯達克指數ETF（SQQQ.US）現水平買入是否仍值博？ 獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，不排除於3-6個月內有機會出現恐慌性拋售，可等納指反彈至約11000點時買入，12000點止蝕，籲投資者要了解市場狀況。足本分析→【按此】 *「618」後科技股躺平 美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 今日 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 今日 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 今日 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 今日 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 今日 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 你可能感興趣 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 今日 18:19 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 今日 14:02 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 今日 13:42 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 最新專欄文章 更多 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 今日 低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 長和001收息攻略 幾錢溝貨收息最抵？ 今日 長和001收息攻略 幾錢溝貨收息最抵？ 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 今日 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 今日 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 今日 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 收息產品 澳門 收集 疫情 NFT 虛擬貨幣 阿里巴巴 分拆 財政政策 上升軌