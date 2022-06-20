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【2022焦點新盤】日出康城凱柏峰I獲批預售　全盤592伙料短期上載樓書

股樓投資 18:02 2022/06/20

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市場不乏一手焦點，再有鐵路項目即將登場銷售。由港鐵、信置、嘉華國際及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城第11B期，日前命名為「凱柏峰I Villa Garda I」，發展商今（20日）宣布，項目已取得預售樓花同意書，料短期內上載樓書。

資料顯示，凱柏峰I共提供592伙住宅單位，包括一房至三房間隔，並主打一至兩房，最細單位面積由約300平方呎起。凱柏峰I為港鐵站上蓋項目，位近康城商場，加上將軍澳區基建日漸完善，日後享將軍澳跨灣連接路之便，交通網絡完善。凱柏峰分三期發展，合共提供1,880伙，其中凱柏峰I預計關鍵日期為2024年11月15日。

【有相睇】沽港島樓套現　換購嘉湖山莊三房連天台　實呎12477元【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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