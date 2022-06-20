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【氣候變化】巴克萊警告 氣候災難衝擊滙市

股市 22:35 2022/06/20

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【氣候變化】巴克萊：氣候或令人幣日圓50年後貶值一半 歐元澳元各升2成及1成

巴克萊指，環球經濟未來50年將受氣候暖化衝擊，有關衝擊被形容為「大肆破壞」，最壞情況下，人民幣及日圓將於2070年貶值超過一半，有關經濟損失受海平面上升、空氣污染及農作物失收等災害影響。歐元料相對升值接近兩成，澳元升值逾一成。分析師建議，各國可採取政策行動，如徵收碳稅以減少碳排放並減慢全球暖化步伐。

巴克萊銀行對日圓、人民幣、美元、歐元和澳元均作估算，該行指日圓為「極端氣候變化情況下最脆弱的貨幣之一」。在最壞的情況下，如果溫度上升5度，海平面急升，東京等人口稠密的城市將面臨風險，日圓可能每10年平均跌11%；人民幣方面，該行料未來10年人民幣貶值幅度為5%至7%。巴克萊認為空氣污染為主要氣候風險。

該行指美元受氣候變化風險影響相對小，認為美國經濟能夠更好地適應。歐元和澳元表現優異。分析師表示，「貿易開放」讓一些經濟體和滙率能更好地適應。 巴克萊預測，歐元每10年平均升值3.9%，澳元平均升值 2.1%。

巴克萊指出，若全球暖化維持不變，一些世界熱門城市將發生史無前例的自然災難。該行分析師 Themistoklis Fiotakis 和 Wen Yan指出，市場將氣候變化定為上升2度，意味對未來持較樂觀看法。

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