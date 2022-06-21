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美國女童4歲創業賣檸檬水 11歲生意額已破8500萬

環球社會熱點 08:35 2022/06/21

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美國一名女童烏爾默4歲時利用舊食譜改良檸檬水配方，更將這款飲品變成一盤生意。烏爾默出品的檸檬水更獲連鎖超市垂青上架，在她11歲時生意額已達1,100萬美元（約8,580萬港元），而年紀輕輕的她也成為小富婆。

英國5歲小妹妹出書銷量過千本 成全球最年輕女作家 【下一頁】

烏爾默（Mikaila Ulmer）4歲時，從曾祖母傳給她的40年代食譜中找到一份亞麻籽檸檬水配方。烏爾默更發揮創意改良配方，在檸檬水中加入蜂蜜而非白糖。

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她一開始是在家外面的攤位出售檸檬水，也深受大家歡迎。烏爾默其後決定成立個人品牌「Me & the Bees」。

而Amazon旗下連鎖超市Whole Foods於2016年與烏爾默達成交易，因此烏爾默11歲時，公司生意額就已達1,100萬美元。

目前Whole Foods全美國約1,500間分店，都有出售「Me & the Bees」檸檬水。

英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？ 【下一頁】

烏爾默現年17歲仍在上學，在檸檬水生意取得成功之餘，她更推出自家品牌的潤唇膏系列和出版書籍。

烏爾默賺錢之餘也不忘保育環境，承諾每賣出一樽檸檬水，就會將1成利潤捐給救助蜜蜂的慈善基金。

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責任編輯：鄭錦玲

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