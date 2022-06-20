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【手機銷售】中國信通院：內地5月手機出貨量跌9.4%至2080.5萬部　5G手機逆增6%

股市 18:57 2022/06/20

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【手機出貨量】中國信通院：內地5月手機出貨量跌9.4%至2080.5萬部　惟5G手機逆增6%

中國信通院發表最新報告指，今年5月國內手機手機出貨量2080.5萬部，按年跌9.4%，當中5G手機1773.9萬部，按年增長6.0%，佔同期手機出貨量的85.3%。

今年首5個月國內市場手機總體出貨量累計1.08億部，按年下降27.1%，當中5G手機出貨量8620.7萬部，按年跌20.2%，佔同期手機出貨量的79.7%。

上月24款新機上市、國產品牌手機出貨量跌14%

數據顯示，2022年5月，國內手機上市新機24款，按年下降11.1%，其中5G手機9款，按年下降10.0%，佔同期手機上市新機型數量的37.5%。首5個月上市新機累計167款，按年下降7.7%，其中5G手機87款，按年下降3.3%。

品牌方面，國產品牌手機上月出貨量1660.0萬部，按年下降14.0%，佔同期手機出貨量的79.8%；首5個月出貨量累計9067.7萬部，按年下降30.6%。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥、貝殼－Ｗ

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