  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (一) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬

理財智慧 15:26 2022/06/20

分享：

分享：

賽馬會公布一系列慶祝香港回歸25周年活動，當中六合彩「回歸金多寶」將會於下周一（27日）攪珠，估計頭獎基金達8,000萬元，預計最快周二（21日）當晚六合彩攪珠後，回歸金多寶就會開售。

據指，馬會自2000年後，事隔22年再度推出回歸金多寶。回歸金多寶在27日攪珠，周二（21日）六合彩攪珠後便在網上開售，市民於周三（22日）投注。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

現時逢周二及五都有六合彩攪珠，而每逢有大額派彩的六合彩，之前一期都會暫停，因此本月24日的六合彩會暫停一期。

回顧1997年7月5日的回歸金多寶攪珠，便創下頭獎39注中的紀錄，當年每注五元，派705,770元，二獎亦有45注中。

【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
七一回歸 賽馬 基金 馬會 六合彩 香港 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iMoney父親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票2張
【iMoney父親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票2張
【姜濤 x Payme】姜濤再次「現身」中環滙豐總行外牆周日傍晚首演 PayMeow應援車下周巡遊送禮
【姜濤 x Payme】姜濤再次「現身」中環滙豐總行外牆周日傍晚首演 PayMeow應援車下周巡遊送禮
【2022焦點新盤】三度即日沽清　新地再加推白石角Silicon Hill　折實最平384.8萬起
【2022焦點新盤】三度即日沽清　新地再加推白石角Silicon Hill　折實最平384.8萬起
【公共衞生】最新研究 全球15%人患有萊姆病
【公共衞生】最新研究 全球15%人患有萊姆病
惠峰張玉峰：美股市場現恐慌情緒 科網股中長綫可分段低吸 中概股不宜沾手
惠峰張玉峰：美股市場現恐慌情緒 科網股中長綫可分段低吸 中概股不宜沾手
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款