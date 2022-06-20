【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬

賽馬會公布一系列慶祝香港回歸25周年活動，當中六合彩「回歸金多寶」將會於下周一（27日）攪珠，估計頭獎基金達8,000萬元，預計最快周二（21日）當晚六合彩攪珠後，回歸金多寶就會開售。

據指，馬會自2000年後，事隔22年再度推出回歸金多寶。回歸金多寶在27日攪珠，周二（21日）六合彩攪珠後便在網上開售，市民於周三（22日）投注。

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現時逢周二及五都有六合彩攪珠，而每逢有大額派彩的六合彩，之前一期都會暫停，因此本月24日的六合彩會暫停一期。

回顧1997年7月5日的回歸金多寶攪珠，便創下頭獎39注中的紀錄，當年每注五元，派705,770元，二獎亦有45注中。

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責任編輯：龍紀瑩