【好想去旅行】方便全球用戶往泰國旅遊　Trip.com首推Trip.Best榜單（附連結）

▲ 為方便全球用戶在泰國獲得優質住宿體驗，Trip.com首度推出Trip.Best榜單。（Trip.com圖片）

為方便全球用戶在泰國獲得優質住宿體驗，Trip.com首度推出Trip.Best榜單。榜單主打簡單易用，這一全新功能將提供多樣的酒店選擇，希望為用戶帶來更輕鬆、更快捷的旅行體驗。Trip.com挑選泰國作為起點，之後會在全球熱門旅遊目的地陸續推出這一榜單。

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榜單基於用戶的反饋、專業的評估和公眾的好評製作。第一批次的Trip.Best榜單向全球用戶推介了曼谷、清邁、布吉及蘇梅島這4大泰國熱門旅遊目的地的頂級酒店。

榜單以8大精選主題劃分，分別為「豪華富麗」、「高檔奢選」、「家庭優享」、「拍照打卡」、「唯美風景」、「當地文化」、「別墅雅苑」和「美食購物」，為不同需求的遊客提供選擇。

此外，用戶可以通過全新的搜索選項，在Trip.Best榜單中的200多間泰國酒店中，瀏覽擁有主題公園、屋頂酒吧、潛水、SPA水療及海景等各種特色服務的酒店。

家庭和情侶用戶需求激增

作為世界最受歡迎的度假勝地之一，泰國的旅遊業對當地經濟十分重要。自政府早前放寬旅遊限制以來，當地旅遊業迅速復甦。Trip.com的數據顯示，家庭和情侶用戶對泰國度假的需求正在激增。

Trip.com首席運營官婁曉博表示，「今次我們選擇在世界知名的旅遊目的地泰國首推Trip.Best榜單，相信可為所有用戶推薦泰國最好的旅遊景區、住宿酒店和遊玩體驗，我們亦期待該榜單可以在未來收錄更多世界頂級旅遊目的地的好玩去處。」

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責任編輯：李智美