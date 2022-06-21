近4分1海外美國人或放棄美籍 嫌一樣嘢負擔太大

美國每年迎來大批移民，但亦有不少美國公民搬至其他國家。最近有調查指出，近4分1居住在海外的美國人正考慮放棄美國國籍，最常見原因是美國稅務繁重。僅得三分之一受訪者表示，永遠不會考慮放棄美國國籍。

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協助旅居國外民眾報稅公司Greenback Expat Tax Services對居住在121個國家，共3,200名美國人發起調查，結果約4分1受訪者表示，正認真考慮或計劃放棄美國公民身份。另外有約4成人士指不會排除考慮，僅得3分1人堅持永不放棄。

在考慮放棄美國公民身份人士中，出於沉重稅務負擔的人數最多，佔4成，其次則是憂慮當前政治氣氛，佔15%。而出於和非美國公民結婚人士，則有12%，對美國政府執政方向感到失望亦有1成。

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整體而言，和居住在美國人士相比，86%美國僑民認為他們的意願更低機率受美國當局重視。8成僑民都希望，美國可廢除基於公民身份的稅項，而五分之一受訪者亦表示，希望可以簡化交稅程序。

Greenback Expat Tax Services聯合創辦人David McKeegan表示，為退休儲蓄及置業等都是非常平常的事情，但在海外完成有關行動時，民眾或陷入巨大麻煩。

美國在2020年時有6,705人放棄公民身份，人數創紀錄新高。2021年時則大跌至2,426人，但外界分析認為數目下跌或受疫情期間大使館關閉導致。美國國務院（Department of State）數據顯示，美國在2020年時共約有900萬公民居住在海外。

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責任編輯：李俊儀