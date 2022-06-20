低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好 股市 18:19 2022/06/20 分享： 分享： 市況波動之下，低撈收息股是否好選擇？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析公用股、收息股，指現時有經濟衰退風險，公用股難獨善其身，如中電 （00002） 現水平以炒價為主，港燈 （02638） 股價有機會再下調，不宜貿然出手；如想抗通脹，寧可做美元定期存款。足本分析→【按此】 *「618」後科技股躺平 美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 今日 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 今日 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 今日 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 今日 GX中國電車2845股價破頂 現價追車遲不遲？ 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 今日 港股短線開始危險？譚智樂：如今日企不穩21000點 短線走勢不樂觀 你可能感興趣 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 今日 14:02 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 今日 13:42 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 今日 13:19 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 最新專欄文章 更多 SQQQ策略跟進：納指咩水平可買入造淡？ 今日 SQQQ策略跟進：納指咩水平可買入造淡？ 長和001收息攻略 幾錢溝貨收息最抵？ 今日 長和001收息攻略 幾錢溝貨收息最抵？ 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 今日 贛鋒鋰業1772股價升逾1% 現價追入會否「接火棒」？ 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 今日 銀娛027股價破底 有機會下試到咩水平？ 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 今日 京東9618股價下挫近4% 短線跌穿咩位要止蝕？ 收息產品 澳門 收集 疫情 NFT 虛擬貨幣 阿里巴巴 分拆 財政政策 上升軌