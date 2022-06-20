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低撈收息股風險高？譚智樂：想穩陣做美元定存更好

股市 18:19 2022/06/20

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市況波動之下，低撈收息股是否好選擇？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析公用股、收息股，指現時有經濟衰退風險，公用股難獨善其身，如中電 （00002） 現水平以炒價為主，港燈 （02638） 股價有機會再下調，不宜貿然出手；如想抗通脹，寧可做美元定期存款。足本分析→【按此

*「618」後科技股躺平　美國經濟衰退風險多大？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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