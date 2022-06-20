  • 30°C
香港時間 : 2022620日 (一) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」　籲蘋果接納RCS短訊服務

科技 17:56 2022/06/20

分享：

分享：

Google自今年年初一直從不同的渠道向蘋果施壓，希望蘋果同意在iPhone上採用RCS短訊服務。近日Google再次發功，甚至憑歌寄意，為饒舌歌手Drake的新歌《Texts Go Green》創作非官方歌詞解說影片，明確表明Google希望iPhone可支援RCS。

【科網監管】Google 未將俄國用戶數據存於境內　再被俄法院判罰208萬

據外媒《9to5Google》報道，Android的Twitter帳戶發布了一段有關饒舌歌手Drake的新歌《Texts Go Green》的非官方歌詞解說影片。這段長38秒的影片中，以歌曲開頭的一小段為背景音樂，僅在黑色背景上使用白色文字展示Android團隊對歌曲的解說，並以Google語音為文字進行敘述。

在影片中提到，《Texts Go Green》是在形容當iPhone用戶被封鎖，或iPhone用戶嘗試給非iPhone使用者傳短訊的情況。又直言訊息框變成綠色一事，是只有蘋果才能解決的問題。而最簡單的解決方法，便是讓iPhone支援RCS。

借題發揮　向蘋果表明意願

事實上，iPhone以綠色向藍色的訊息框，來分辨訊息是以SMS形式傳送，或是以iMessage方式傳送。訊息框為綠色的SMS短訊可兼容Android、iPhone和所有其他類型的智能手機，而iMessage只能由iPhone、iPad和Mac等蘋果設備傳送和接收。

值得一提的是，是次被引用的歌曲《Texts Go Green》，是一首關於伴侶沒有以正確的方式表達他們的感受，以致一方放棄其關係的歌曲，歌詞與Google及蘋果並無直接關係。相信今次Android的影片，只是借題發揮，藉此再向蘋果提出與RCS有關的合作。

【Pixel 4】研究員藉Google Pixel 4手機鏡頭　篩查阿茨海默症患者

【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移

責任編輯：殷凱怡

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【元宇宙潮流】Meta推元宇宙名牌時裝　Facebook、IG都適用
2022/06/18
【元宇宙潮流】Meta推元宇宙名牌時裝　Facebook、IG都適用
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
今日
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字
今日
【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
今日
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox

你可能感興趣

【元宇宙潮流】Meta推元宇宙名牌時裝　Facebook、IG都適用
14:00 2022/06/18
【元宇宙潮流】Meta推元宇宙名牌時裝　Facebook、IG都適用
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
今日 11:02
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字
今日 13:15
【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字
移動裝置 歌曲 音樂 iPad Google 智能手機 iPhone Android

下一篇文章

【Google搜尋引擎】美議員要求Google修復搜尋引擎　打擊非法墜胎資訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字
【Telegram】Telegram Premium功能全公開　享獨家貼圖、語音訊息變文字
【機器學習】Reddit收購機器學習平台　改善算法匹配及垃圾郵件檢測
【機器學習】Reddit收購機器學習平台　改善算法匹配及垃圾郵件檢測
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【網絡安全】憂密碼安全性薄弱　報告：65%企業願意採用「無密碼認證」
【機迷熱話】Epic Games宣布引入新評分機制　隨機邀請玩家填寫評論
【機迷熱話】Epic Games宣布引入新評分機制　隨機邀請玩家填寫評論
【醫療科技】芬蘭科學家研智能連身衣　偵測嬰兒神經系統發育情況
【醫療科技】芬蘭科學家研智能連身衣　偵測嬰兒神經系統發育情況
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款