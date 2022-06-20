【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」　籲蘋果接納RCS短訊服務

Google自今年年初一直從不同的渠道向蘋果施壓，希望蘋果同意在iPhone上採用RCS短訊服務。近日Google再次發功，甚至憑歌寄意，為饒舌歌手Drake的新歌《Texts Go Green》創作非官方歌詞解說影片，明確表明Google希望iPhone可支援RCS。

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據外媒《9to5Google》報道，Android的Twitter帳戶發布了一段有關饒舌歌手Drake的新歌《Texts Go Green》的非官方歌詞解說影片。這段長38秒的影片中，以歌曲開頭的一小段為背景音樂，僅在黑色背景上使用白色文字展示Android團隊對歌曲的解說，並以Google語音為文字進行敘述。

在影片中提到，《Texts Go Green》是在形容當iPhone用戶被封鎖，或iPhone用戶嘗試給非iPhone使用者傳短訊的情況。又直言訊息框變成綠色一事，是只有蘋果才能解決的問題。而最簡單的解決方法，便是讓iPhone支援RCS。

借題發揮 向蘋果表明意願

事實上，iPhone以綠色向藍色的訊息框，來分辨訊息是以SMS形式傳送，或是以iMessage方式傳送。訊息框為綠色的SMS短訊可兼容Android、iPhone和所有其他類型的智能手機，而iMessage只能由iPhone、iPad和Mac等蘋果設備傳送和接收。

值得一提的是，是次被引用的歌曲《Texts Go Green》，是一首關於伴侶沒有以正確的方式表達他們的感受，以致一方放棄其關係的歌曲，歌詞與Google及蘋果並無直接關係。相信今次Android的影片，只是借題發揮，藉此再向蘋果提出與RCS有關的合作。

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責任編輯：殷凱怡

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